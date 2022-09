One Piece: Stampede. Il film! Due volumi imperdibili

Roma, 22 giugno 2021 - Completamente a colori la saga di One Piece!! Star Comics ha deciso di darci dentro e lo fa celebrando, tra l’altro, non il primo ma il quattordicesimo film dedicato all’opera dell’encomiabile maestro Eiichiro Oda che, non ha solo generato una nuova avventura di Cappello di Paglia, ma una vera e propria saga contro un nemico che mai più i fans della ciurma più celebre al mondo potranno mai rivedere.

One Piece: Stampede! come film è nato con lo scopo preciso di celebrare con Toei Animation i primi 20 anni di questa serie anime, mentre come manga per la Star Comics lo scopo non poteva che essere un sentito omaggio, prima che all’opera, ai milioni di fan vecchi e nuovi, grazie ai quali questo anime dedicato a dei pirati decisamente sconclusionati è diventato un vero e proprio fenomeno planetario.

Un fenomeno che nei due volumi in fumetteria prende il via dalla Fiera Mondiale della Pirateria che attira pirati provenienti da tutto il mondo con i quali Cappello di Paglia e la sua ciurma gareggiano per impadronirsi del tesoro di Roger, appunto il Re dei Pirati.

Ma la vicenda non sarà affatto semplice visto lo zampino del pirata Douglas Bullet e di Buena Festa. Rufy e compagni riusciranno però a deliziare ancora una volta senza deluderli i fans di One Piece, resi protagonisti dalla preziosissima azione editoriale della Star Comics.

Ancora una volta puntuale e stupefacente.

Maurizio LOZZI