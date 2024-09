Palermo 1 ottobre, All’istituto Marcellino Corradini incontro su “Madre Teresa di Calcutta, i poveri e noi”

Il 1° ottobre all’interno dell’Istituto Marcellino Corradini di Palermo, si terrà l’incontro dal titolo “Madre Teresa di Calcutta, i poveri e noi”, condotto dal giornalista Davide Romano. Dopo la proiezione del documentario “Madre Teresa, la piccola di Dio”, Romano dialogherà con gli studenti, invitandoli a riflettere sulla straordinaria figura di Madre Teresa e sul tema della povertà, tanto nel mondo quanto nel contesto locale.

«Questo incontro – ha dichiarato Romano – non vuole solo essere un momento di riflessione, ma un’occasione per stimolare nei giovani una consapevolezza più profonda delle disuguaglianze sociali e incoraggiarli a intraprendere percorsi di impegno personale e collettivo».

L’iniziativa, organizzata con le suore Collegine della Sacra Famiglia che gestiscono la scuola, rientra in una serie di appuntamenti mensili dal fine pedagogico ben preciso: educare i ragazzi a riconoscere e affrontare le sfide sociali attuali, proponendo figure come Madre Teresa come modelli di ispirazione, veri e propri “Supereroi” dei nostri tempi.

https://lacompagniadelvangelo.blogspot.com/2024/09/palermo-1-ottobre-incontro-su-madre.html