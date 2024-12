Per la prima volta al teatro politeama di catanzaro le Cirque top performers, con gli artisti del Cirque du Soleil, un evento spettacolare!

Tutto pronto al Teatro Politeama di Catanzaro per la prima assoluta nel capoluogo calabrese di Alis Theatre, lo spettacolare Christmas Gala di Le Cirque Top Performers, con i più grandi artisti del Circo Mondiale e del Cirque du Soleil, prodotto da Gianpiero e Alessandro Garelli. L’evento conclude in modo davvero straordinario la 38° stagione di eventi organizzata da Ruggero Pegna.

Il debutto è fissato per le ore 10:30 di venerdì 20 dicembre con l’unico spettacolo riservato alle scuole, poi si proseguirà con lo spettacolo delle ore 21:00. Il giorno successivo, sabato 21 dicembre, altri due show: alle ore 17:00 e ancora alle ore 21:00. Infine, domenica 22 dicembre l’ultimo spettacolo alle ore 17. Per pomeridiani e serali i biglietti sono in vendita online su ticketone.it e nei punti Ticketone. Per il matinée per le scuole è necessario rivolgersi direttamente alla segreteria della Show Net, tel. 0968441888 mail [email protected].

In scena un cast stellare, con oltre 20 artisti tra i più acclamati e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo. Gli spettatori del Teatro Politeama resteranno incantati dalle esibizioni dei migliori Top Performers internazionali, provenienti in gran parte dal prestigioso Cirque du Soleil: acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi capaci di meravigliare con esibizioni ai limiti delle possibilità umane, capaci di tenere il pubblico con il fiato sospeso, divertendo e offrendo grandi emozioni. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente, creata proprio per lo spettacolo con coreografie, scenografie e luci che creano atmosfere coinvolgenti e suggestive.

Ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, capolavoro di Lewis Carroll, “Alis” attinge dalla letteratura fantastica dell’‘800. Gianpiero Garelli, Creator & Guide della compagnia non nasconde l’entusiasmo per l’approdo a Catanzaro: “Siamo consapevoli di portare per la prima volta in questo stupendo Teatro un’autentica “meraviglia” in grado di far sognare adulti e ragazzi”.

Dal canto suo, Pegna non ha dubbi: ”E’ un’opportunità unica per il pubblico catanzarese e calabrese di poter assistere ad uno show straordinario, il più bello per aprire le festività natalizie!”.

Tra i grandi artisti che arriveranno a Catanzaro, anche Anatolii ZaleVskyi, artista di caratura mondiale del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil, vincitore dei premi internazionali più ambìti, fra i quali la Medaglia d’Oro al Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi nel 1998 e il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo nel 1999. È Artista Onorario dell’Ucraina e nel 2023 ha ricevuto il prestigioso Salieri Award di Platino alla carriera; Andreis Jacobs Rigolo, con Sanddorn Balance, un numero iconico di “equlibrio” unico al mondo che, da Amaluna del Cirque du Soleil, continua a sbalordire; il canadese Yves Decoste e l’ucraina Valentina Sidenko, due stelle mondiali in scena per Alis con il nome di Duo Viceversa, già protagonisti di grandi produzioni del Cirque du Soleil, tra le quali La Magie Continue, Mystere, Quidam, Zed, Joya; Sveta Fedyanina, con i suoi vent’anni è la più giovane del gruppo, appena diplomata alla School of Circus and Variety Art di Mosca. Tutte le informazioni sono disponibili anche su www.lecirquetopperformers.com.

Intanto, in attesa della chiusura della stagione 2024, Pegna e il suo Festival Fatti di Musica, già incluso tra gli Eventi Storicizzati e Marchio Grandi Eventi della Regione Calabria, brand Calabria Straordinaria, si preparano all’edizione 2025, la 39° che partirà il 21 gennaio dal Teatro Rendano di Cosenza con Grease, il celeberrimo musical dei record.