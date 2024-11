Pescara: la città più digitale d’Italia

Negli ultimi anni, Pescara si è affermata come un modello di innovazione e trasformazione digitale in Italia. La città abruzzese, tradizionalmente conosciuta per le sue spiagge e il turismo, ha saputo cogliere l’occasione offerta dalle nuove tecnologie per diventare un punto di riferimento nell’ambito della digitalizzazione urbana. Grazie a una visione strategica e all’impegno congiunto di istituzioni, imprese e cittadini, Pescara oggi rappresenta un esempio di smart city avanzata, in grado di coniugare tecnologia e qualità della vita.

La strategia digitale di Pescara

Il percorso verso la digitalizzazione di Pescara è iniziato con un piano ambizioso sviluppato dal Comune in collaborazione con università, start-up locali e aziende tecnologiche. Tra i punti di forza del progetto figurano:

Infrastrutture digitali avanzate: l’implementazione della rete a banda ultra-larga ha permesso di coprire quasi l’intero territorio comunale, garantendo una connessione veloce e stabile per residenti, imprese e turisti.

Servizi pubblici online: Pescara è stata una delle prime città italiane a digitalizzare quasi tutti i servizi comunali. Attraverso il portale unico del Comune, i cittadini possono richiedere certificati, prenotare appuntamenti e segnalare problemi urbani direttamente online.

Mobilità smart: il sistema di trasporto pubblico di Pescara è stato potenziato con app per il monitoraggio in tempo reale degli autobus, pagamenti contactless e un aumento delle piste ciclabili integrate con soluzioni digitali per il bike sharing.

Innovazione per il turismo e il commercio

Un altro settore in cui Pescara eccelle è il turismo. La città ha lanciato una serie di iniziative per digitalizzare l’esperienza dei visitatori, tra cui:

Applicazioni dedicate ai percorsi culturali e naturalistici, con mappe interattive e tour virtuali.

Piattaforme di e-commerce per promuovere i prodotti tipici locali, favorendo la connessione tra produttori e consumatori.

Eventi culturali e festival trasmessi in streaming, permettendo una partecipazione virtuale anche a distanza.

Queste innovazioni hanno avuto un impatto positivo anche sul commercio locale. Molti negozianti, grazie al supporto del Comune e di associazioni di categoria, hanno integrato soluzioni digitali come pagamenti elettronici e campagne promozionali su piattaforme social.

Inclusione digitale e sostenibilità

La digitalizzazione di Pescara non si limita a migliorare i servizi, ma punta anche a ridurre il divario digitale. Sono stati avviati programmi di formazione per anziani, disoccupati e altre fasce vulnerabili della popolazione, affinché tutti possano beneficiare delle nuove tecnologie.

Inoltre, il piano digitale della città è strettamente legato alla sostenibilità. Sensori IoT (Internet of Things) monitorano la qualità dell’aria e il consumo energetico degli edifici pubblici, promuovendo un uso più responsabile delle risorse.

Un modello per il futuro

Il successo di Pescara come città più digitale d’Italia non è frutto del caso, ma di una visione chiara e di una collaborazione efficace tra pubblico e privato. La città abruzzese dimostra come la digitalizzazione possa essere uno strumento potente per migliorare la qualità della vita e favorire lo sviluppo economico e sociale.

Pescara oggi non è solo un luogo da visitare, ma un laboratorio vivente di innovazione, in grado di ispirare altre realtà italiane ed europee nel lor

o percorso verso il futuro digitale.