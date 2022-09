Piccoli Comuni: Anci, positivo avviso Istruzione per scuole. Castelli, 'segnale concreto contro spopolamento nei territori'

ROMA, 28 GIU - "Accogliamo con favore la pubblicazione dell'avviso pubblico, annunciato per oggi dal Ministero dell'Istruzione, che destina 40 milioni a valere su risorse Inail alla costruzione di scuole innovative nei piccoli Comuni del Mezzogiorno. Si tratta di una misura messa in campo per contrastare il fenomeno dello spopolamento di questi territori e che conferma il sostegno e l'attenzione verso i piccoli che come Anci portiamo avanti da sempre in sede di confronto istituzionale". Lo dichiara il sindaco di Cerignale (Piacenza) e coordinatore piccoli Comuni Anci, Massimo Castelli.



"I temi della scuola e dell'edilizia scolastica - spiega Castelli - sono prioritari per ogni territorio e comunità, in particolare nei Comuni più piccoli, spesso a rischio abbandono e spopolamento, dove la presenza di una scuola costruita secondo canoni innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico e dell'efficienza energetica possono fare la differenza. E' un segnale concreto di ripartenza e di prospettiva futura, determinante per le giovani famiglie che decidono di restare o tornare in questi territori". Secondo Castelli "le scuole sono un presidio insostituibile di socialità e di integrazione che la pandemia, semmai ce ne fosse bisogno, ha reso ancora più evidente soprattutto nei territori più piccoli.



La realizzazione da parte di Inail di scuole dell'infanzia - poli d'infanzia, scuole primarie o secondarie di primo grado o istituti comprensivi, con canoni di locazione a carico del Ministero - possono rappresentare l'occasione per valorizzare e rivitalizzare molti territori del nostro Mezzogiorno. L'Anci - conclude il sindaco di Cerignale - ha sempre evidenziato come la tutela della scuola nei piccoli Comuni sia un valore fondamentale per contrastare lo spopolamento delle aree più marginali, come si prefigge di fare l'Avviso atteso oggi".