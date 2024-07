Playoff semifinale andata: Catanzaro vs Cremonese - I convocati e rerna arbitrale

CATANZARO - La tensione è alle stelle mentre ci avviciniamo alla semifinale di andata dei playoff del Campionato di Serie BKT. Il Catanzaro ospiterà la Cremonese in una sfida cruciale al “Ceravolo”, con entrambe le squadre determinate a conquistare un posto in finale e avvicinarsi al sogno della promozione in Serie A. Le due squadre si sono già incontrate due volte in questa stagione, con entrambe le partite che si sono concluse con un pareggio a reti inviolate. Sarà un match carico di emozioni, con i tifosi pronti a sostenere i propri beniamini fino all'ultimo minuto.

Catanzaro: I Convocati per la Sfida con la Cremonese

Mister Vivarini ha selezionato una rosa di 23 giocatori per affrontare la Cremonese nella semifinale di andata dei playoff. Ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri:

- 1. Fulignati

- 16. Sala

- 22. Borrelli

Difensori:

- 4. Antonini

- 14. Scognamillo

- 23. Brighenti

- 32. Krajnc

- 44. Miranda

- 72. Veroli

Centrocampisti:

- 8. Verna

- 10. Petriccione

- 20. Pontisso

- 21. Pompetti

- 24. Sounas

- 27. Vandeputte

- 33. Oliveri

Attaccanti:

- 9. Iemmello

- 17. Brignola

- 19. Stoppa

- 28. Biasci

- 40. Rafele

- 41. Viotti

- 99. Donnarumma

Cremonese: I Convocati

La Cremonese, allenata da Mister Ballardini, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta a Catanzaro. La squadra grigiorossa scenderà in campo con la seguente rosa:

Portieri:

- 12 Brahja

- 21 Saro

- 22 Jungdal

Difensori:

- 4 Marrone

- 5 Ravanelli

- 13 Tuia

- 15 Bianchetti

- 17 Sernicola

- 18 Ghiglione

- 26 Antov

- 33 Quagliata

- 44 Lochoshvili

Centrocampisti:

- 6 Pickel

- 7 Falletti

- 19 Castagnetti

- 32 Abrego

- 37 Majer

- 98 Zanimacchia

Attaccanti:

- 9 Ciofani

- 10 Buonaiuto

- 20 Vazquez

- 71 Johnsen

- 74 Tsadjout

- 90 Coda

Terna Arbitrale

La partita sarà diretta dall'arbitro Matteo Marcenaro di Genova, con gli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Il quarto ufficiale sarà Federico Dionisi dell’Aquila. Al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, assistente al VAR Simone Sozza di Seregno.

Dettagli della Partita

- Data: 21 maggio 2024

- Orario: 20:30

- Stadio: “Ceravolo”

- Competizione: Semifinale di andata dei playoff del Campionato di Serie BKT

Entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per questa importante sfida che potrebbe determinare il loro destino nella corsa alla promozione. Con i due precedenti stagionali terminati sullo 0-0, sarà interessante vedere quale delle due squadre riuscirà a trovare la via del gol e prendere un vantaggio in vista della partita di ritorno.