Poker online adatto al singolo player: elementi guida per la scelta del tavolo – o del torneo – più adeguato

I giocatori di poker virtuali hanno oggi infinite opzioni e possibilità di gioco grazie alla vastità delle offerte online messe a disposizione dai concessionari che offrono giochi a distanza. Tuttavia, scegliere l’opzione più giusta per le proprie abilità e i propri gusti non è scontato, occorre possedere una buona conoscenza di sé e del proprio stile di gioco. In questo spazio approfondiamo i fattori che ogni player dovrebbe valutare per scegliere il torneo o il tavolo da poker giusto.

Prima di questo, però, è doveroso fare una distinzione tra poker e videopoker.

Poker o videopoker?

Il poker online si può praticare in molteplici formule, esiste la variante Omaha, il poker a 5 carte, il Texas Hold’Em e altri ancora. Ogni tipologia di poker ha le sue peculiarità, regole ed elementi in base ai quali ogni giocatore sceglie l’opzione che predilige. Anche nella sua trasposizione virtuale, il poker è un gioco che richiede strategia, tempo, discrezione, calma, e una partita, così come una singola mano, può durare anche parecchi minuti, oppure ore.

Al contrario, il videopoker permette una fruizione molto rapida, le mani si giocano velocemente e l’esperienza di gioco risulta molto coinvolgente. Nel videopoker il giocatore si confronta con delle sfide contro una console computerizzata e non contro un altro utente, esiste un’ampia forbice di declinazioni tra le quali ci si può orientare per trovare la variazione che più si avvicini ai propri gusti.

Detto questo, partiamo proprio dalla durata del torneo come elemento importante per scegliere il torneo di poker più adeguato alle proprie aspettative e abilità.

Durata del torneo

Il tempo da dedicare al torneo è un fattore importante da valutare al fine di una scelta adeguata. Alcuni tornei si compongono di partite caratterizzate da maggiore rapidità e intensità, altri, al contrario, offrono tempistiche di svolgimento più lente che richiedono maggiore tempo e pazienza.

Oltre al tempo che un utente ha a disposizione, questo fattore dipende molto dal tipo di giocatore: esistono player in grado di giocare intere giornate (in alcuni casi puntando a stabilire un nuovo record oppure entrando di diritto nel guinnes dei primati), altri che invece si fermano dopo una o due ore.

Fatto interessante: la leggenda narra che la partita di poker più lunga della storia sia cominciata nel 1881 e sia durata 8 anni e mezzo.

Costi di iscrizione ai tornei e distribuzione dei premi

I primi due fattori da valutare per scegliere il torneo di poker sono il costo di iscrizione allo stesso e la distribuzione dei premi. Possiamo suggerire di orientarsi verso un torneo con un buy-in (costo di partecipazione al torneo) adeguato al proprio budget, questo allo scopo di minimizzare i rischi. La ripartizione del montepremi è altresì importante, poiché alcuni eventi premiano un numero esiguo di giocatori con somme anche molto elevate, mentre altri distribuiscono i premi in modo più equo.

Variante del gioco

La variazione del poker è un elemento determinante. Ci si dovrebbe infatti orientare verso le declinazioni di poker che si conoscono bene, quelle tradizionali per esempio, in modo da assicurarsi di essere a conoscenza delle regole di gioco, probabilità di vincita e strategie applicabili.

Livello di competizione del tavolo e di abilità

Per avere un’esperienza di gioco appagante – e magari vincente – è essenziale valutare il proprio livello di abilità e la competizione presente ai tavoli virtuali di poker. “Sedersi” virtualmente a un tavolo di poker e sfidare avversari di un livello molto superiore al proprio può essere stimolante, ma può risultare altresì frustrante in quanto può portare a perdere. Al contrario, una partita contro utenti più inesperti può generare noia.

Per individuare i tavoli più adatti alle proprie capacità si possono tenere d’occhio alcuni fattori, a partire dalle puntate dei tavoli: se tendono al basso, di solito si tratta di giocatori meno esperti, mentre i tavoli con puntate più alte, e quindi con maggiori rischi, tendono ad attrarre player più esperti e capaci. Alcuni portali che erogano tornei di poker forniscono poi delle informazioni utili sulle performance dei giocatori, come la percentuale delle mani vinte, che possono rappresentare un supporto prezioso ai fini della scelta.

Strumenti per limitare le puntate

Prediligere tavoli che permettono di impostare limiti di puntata adeguati al proprio bankroll è fondamentale per mantenere un approccio responsabile al gioco e maggiormente gestibile sul lungo termine. La best practice del gioco online è, come prima cosa, imparare la gestione del proprio bankroll, indipendentemente dalla tipologia di gioco e dal livello di abilità. L’utente deve inizialmente impostare un budget di gioco da destinare esclusivamente al gioco, il poker in questo caso, che non vada a creare disagi alla propria economia individuale o familiare nel caso in cui si perdesse tutto. Occorre quindi essere consapevoli che quella somma può andare perduta e non si dovrebbero mai scegliere tavoli con puntate troppo elevate rispetto alle proprie disponibilità. Andando a definire un bankroll adeguato e a scegliere tavoli con limiti di puntata appropriati, si minimizza il rischio di perdere somme importanti in una singola partita e si potrà giocare più a lungo.

Affidabilità della piattaforma di gioco

É cruciale scegliere esclusivamente poker room con licenza ADM. Per identificare una poker room regolarmente autorizzata è sufficiente cercare il logo ufficiale che solitamente si trova sulla pagina principale oppure nella parte inferiore di tutte le pagine del sito. La presenza del logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – che riporta anche il numero a 5 cifre della licenza – è un indicatore certo di legalità: per ottenere la licenza, infatti, è necessario superare controlli stringenti sia in termini di sicurezza informatica dei dati personali e finanziari, sia per quanto riguarda la trasparenza e l’equità delle sessioni di gioco, le misure di autolimitazione e supporto per i giocatori, i sistemi di pagamento certificati e sicuri e altri fattori che devono essere conformi ai rigorosi standard imposti al fine dell’ottenimento della licenza per l’erogazione dei giochi.

Diversificare il poker

Sperimentare diverse tipologie di poker può essere utile per ripartire il rischio e scoprire che tipo di variante si preferisce. Come ogni giocatore possiede caratteristiche uniche, anche il poker offre numerose varianti, ciascuna con le proprie uniche peculiarità. Per massimizzare l’esperienza di gioco, quindi, è importante conoscere le differenze e le caratteristiche delle varie opzioni.

Texas Hold’em

Questa variante è sicuramente tra le più note e praticate. Nel poker Texas Hold’em, ciascun giocatore ha due carte private, mentre cinque carte comuni vengono distribuite sul tavolo. Lo scopo è realizzare la migliore combinazione di cinque carte. Questa variazione è popolare proprio per via delle strategie che richiede, ma anche per i ritmi di gioco sostenuti. Ideale per chi predilige uno stile di gioco dinamico.

Omaha

Nel poker Omaha, a differenza del Texas Hold’em, ogni player riceve quattro carte private (non due) e deve usare due di queste, in combinazione a tre delle cinque carte comuni, per realizzare la mano migliore. Questa variante offre delle sessioni più intense e strategiche, ideali per i giocatori che sono abili in calcoli anche complessi.

7-Card Stud

Nel Seven-card-stud non esistono carte comuni. Ciascun giocatore ha 7 carte, tre coperte e quattro scoperte. Lo scopo del gioco è formare la combinazione migliore di cinque carte con le sette a disposizione. Si tratta di un tipo di poker più lento, che richiede abilità di memoria e osservazione, adatto a chi preferisce un gioco riflessivo.

Razz

Il Razz è una variante del 7-Card Stud in cui l’obiettivo è ottenere la mano più bassa possibile composta da cinque carte.

Five Card Draw

Il Five Card Draw è una variante classica in cui ogni giocatore deve ottenere la combinazione migliore con cinque carte e la possibilità di scartarne alcune per riceverne di nuove.