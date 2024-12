Polizia di Stato. Spesa solidale organizzata dalla Questura di Catanzaro e dalla Polizia Stradale.

La Questura di Catanzaro, in occasione delle festività natalizie, non si è dimenticata delle persone indigenti che non sono in grado di garantirsi un pasto.

Il Questore, in collaborazione con il Compartimento e la Sezione Polizia Stradale, ha sensibilizzato i Funzionari e tutto il personale della provincia per contribuire ad una raccolta di generi alimentari da donare, il prossimo 20 dicembre, al Conventino di San Pio X nella zona nord, che offre il servizio di mensa per i più bisognosi.

Il Questore Linares: “Insieme tra la gente e per la gente. Esserci sempre è lo spirito della nostra missione al servizio dei cittadini”.