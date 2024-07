Portigliola: Intesa tra Comune e Associazione So.San.Nazionale (organizzazione dei Lions) per l’apertura di un nuovo ambulatorio medico.

PORTIGLIOLA (RC), 01 GIU - (Riceviamo e pubblichiamo).

Firmata la bozza definitiva del Protocollo d’Intesa per l’apertura di un nuovo punto sanitario a favore dei cittadini.

Ieri, presso la sede del Palazzo Municipale di Portigliola (Rc), alla presenza di Sandro Borruto in rappresentanza della Commissione Straordinaria che in atto gestisce l’Ente , del Coordinatore Responsabile Del Centro So.San. – Lion “Salvatore Trigona” di Lamezia Terme Carmelo Marzano, di Antonio Bagnato, Lion del Cub di Roccella Jonica, in qualità di futuro responsabile del centro satellite So.San., di Lorenzo Maesano Presidente del Lion Club di Roccella Jonica si è concretizzata e firmata la bozza definitiva del protocollo d’intesa tra il Comune di Portigliola e la So. San. Nazionale per l’apertura di un altro punto di solidarietà sanitaria rivolta ai cittadini.

L’ente comunale ha messo a disposizione alcuni locali propri per la realizzazione dell’ambulatorio medico, a titolo gratuito e compreso tutte le utenze, in cui opereranno i medici So.San. concretizzando screening preventivi diretti alla popolazione. Grande Soddisfazione dei Presenti per questo ulteriore traguardo raggiunto a servizio di chi soffre ed a chi ha problemi. La Struttura assegnata si Compone di un ambulatorio medico, di una Sala di Attesa e dei relativi servizi igienici, facenti parte di un complesso più ampio collocati nella struttura della ex sede del Municipio, già arredati e già in uso alla Guardia Medica. Il nuovo Centro sarà gestito e diretto dal Dr. Antonio Bagnato con la collaborazione di una nuova equipe di medici con varie specialità il cui elenco sarà comunicato al Presidente della So.San. Nazionale ed al Cda per l’ingresso come Nuovi Soci della So.San. Nazionale.

Il Nuovo Centro Satellite farà capo al Centro Logistico So.San. – Lion “Salvatore Trigona” di Lamezia Terme ed avrà garantito l’uso delle attrezzature mediche in suo possesso e che avrà il compito di essere da supporto a questo nuovo Centro Satellite. Portigliola, piccolo centro alle falde del promontorio dell’Aspromonte, è una cittadina intrisa di storia. In accordo coi firmatari del Protocollo d’intesa si è concordato di intitolare il Nuovo Centro Satellite, allo scomparso Cosimo Marzano, cittadino portigliolese che ha dedicato la propria vita al servizio del prossimo sino alla sua dipartita avvenuta sulla scalinate della Casa di Accoglienza per Minori che lui stesso aveva istituito a Lamezia Terme. Il Nuovo Centro sarà denominato: “Centro Satellite So.San. – Lion, Cosimo Marzano” verrà inaugurato alla presenza delle autorità civili, religiose e lionistiche nei prossimi giorni del mese di luglio p.v..