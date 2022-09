Prende fuoco barcone:Ferro (FdI),bisogna impedire partenze. "Ennesima tragedia impone riflessione, serve blocco navale".

CATANZARO, 31 AGO - "La tragedia avvenuta al largo di Crotone, l'ennesima strage lungo le rotte che portano i migranti verso le coste italiane, non può lasciare indifferenti". Lo afferma, in una dichiarazione, il deputato di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro. "La donna e gli uomini che hanno perso la vita in mare - prosegue Ferro - portavano nel cuore le loro storie, i loro affetti, le loro speranze. Così come i migranti rimasti feriti, le cui esistenze resteranno inevitabilmente segnate dalla paura e dal dolore.



Un dramma che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, se non fosse stato per il coraggio di due militari della Guardia di Finanza di Crotone, intervenuti per portare in salvo i migranti, e rimasti feriti nell'esplosione del barcone. A loro un augurio di pronta guarigione e la nostra gratitudine.



Grazie agli uomini delle forze dell'ordine, ai militari della guardia costiera, al personale sanitario e ai volontari impegnati in una delle giornate più dure e difficili per la Calabria dell'accoglienza". "Non c'è alcuna volontà di fare speculazione politica - sostiene ancora Wanda Ferro - su episodi dolorosi come quello avvenuto davanti alle coste calabresi, purtroppo simile ai tanti che si registrano nel Mediterraneo, ma occorre riflettere sulla necessità di salvaguardare le vite di donne e uomini, spesso giovanissimi, che affidano il proprio destino a trafficanti senza scrupoli che si arricchiscono sulla pelle dei migranti. Bisogna impedire le partenze dei barconi della morte e il blocco navale, come sostiene da sempre Fratelli d'Italia, è l'unico modo per evitare simili tragedie".