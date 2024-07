Tentato omicidio nel cosentino: donna accoltella il convivente, l'uomo in rianimazione

PAOLA - Nel cuore della notte a Paola, nel cosentino, un tragico evento ha scosso la quiete di una coppia. Una donna di 39 anni, identificata come Silvia Santos Maria Do Soccorso, di nazionalità brasiliana, ha accoltellato il suo convivente, Francesco Di Santo, 53 anni, originario di Fiumefreddo Bruzio. L'aggressione è avvenuta nell'appartamento della coppia durante un acceso litigio, lasciando l'uomo gravemente ferito.

Francesco Di Santo è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Annunziata di Cosenza, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Attualmente, si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, il suo stato di salute è ancora considerato critico.

Subito dopo l'accoltellamento, le autorità locali sono intervenute prontamente: i carabinieri della Compagnia di Paola hanno arrestato la donna, accusandola di tentato omicidio. Gli inquirenti stanno conducendo indagini approfondite per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo tragico episodio.

La comunità locale è stata scossa dall'evento e molti sono in attesa di ulteriori sviluppi e di maggiori dettagli sull'accaduto. In un momento così difficile, l'attenzione è rivolta alla speranza di una pronta guarigione per Francesco Di Santo e alla ricerca della verità su quanto accaduto quella notte a Paola.