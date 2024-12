Presentato il progetto per la nuova rete idrica comunale di Marcellinara

Il Comune di Marcellinara compie un importante passo avanti verso il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini: è stato presentato, infatti, il progetto esecutivo per il rifacimento ed efficientamento della rete idrica comunale, un’iniziativa di grande valore strategico e qualificante per il futuro della nostra comunità.

Grazie a un finanziamento del Ministero dell'Interno, l'Amministrazione comunale ha potuto realizzare questo ambizioso progetto, frutto di un attento lavoro di progettazione curato dall'Ingegner Francesco Felicetta, in collaborazione con gli ingegneri Andrea Mazzei e Maurizio Colosimo.

La rete idrica esistente, ormai vetusta, necessita di un urgente intervento di riqualificazione. Questo progetto rappresenta il punto di partenza per aumentare l'efficienza della rete, riducendo le perdite d'acqua e garantendo una distribuzione più omogenea.



Migliorare la qualità del servizio, offrendo un approvvigionamento idrico costante e di qualità, rendere il sistema più sostenibile, ottimizzando l'uso delle risorse idriche.

“Questo progetto – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo – grazie al lavoro certosino e scrupoloso dei progettisti, che ringrazio per l’impegno e la professionalità dimostrata, permette, ora, di delineare le linee guida per una rete idrica moderna ed efficiente, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Abbiamo già delle risorse che speriamo di poter subito impiegare per risolvere le criticità più impellenti. Ho constatato con rammarico – ha evidenziato il Sindaco - l’assenza dei rappresentanti dell’opposizione consiliare a un evento di tale importanza per la nostra comunità. È nei momenti come questi che il confronto costruttivo dovrebbe prevalere, poiché l’interesse collettivo supera ogni divisione politica”.

I dettagli del progetto:

Il progetto prevede la sostituzione di gran parte della rete idrica esistente con nuove tubazioni, la realizzazione di nuovi allacci e la riorganizzazione dei pozzetti. Dettaglio importante relativo alla nuova condotta riguarda la formazione di “chiusure ad anello” quasi completamente assenti allo stato attuale nonché l’ottimizzazione della distribuzione idrica attraverso collegamenti tra i vari rami della condotta.



L’estensione della nuova rete idrica interesserà l’intero centro abitato, suddiviso in quattro settori principali (Nord, Centro, Sud e Via Manzoni). Previsto un nuovo serbatoio, con capacità totale di 400 metri cubi, sviluppato in altezza, con soluzioni progettuali per facilitare manutenzione e controllo.

Investimenti previsti per un totale di 3 milioni 805 mila euro.