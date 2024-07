Previsione meteo: in arrivo Caronte: l'anticiclone africano più caldo di sempre pronto a infuocare l'Italia

Arriva Caronte, l'anticiclone africano più caldo di sempre

Un vero colpo di scena meteorologico è in arrivo per l'Italia: la prossima settimana sarà caratterizzata dall'arrivo di "Caronte", l'anticiclone africano più caldo mai registrato. Già da lunedì 15 luglio, l'anticiclone sub-tropicale, accompagnato da una bolla di aria calda, dominerà gran parte dell'Europa centro-occidentale. Questa vasta area di alta pressione impedirà qualsiasi perturbazione atlantica o temporale proveniente dal Nord Europa.

Effetti in Italia

Le temperature saranno l'aspetto più rilevante: la mappa mostra chiaramente le masse d'aria roventi provenienti dalle latitudini subtropicali, posizionandosi sul bacino del Mediterraneo e su parte dell'Europa centrale. Il colore rosso indica scarti rispetto alla media climatica di +8/10°C.

Questa situazione avrà significativi effetti sul nostro Paese, portando una fase climatica rovente con diffusa stabilità, tanto sole e assenza di precipitazioni significative. Sono previsti picchi massimi di temperatura fino a 36-37°C nelle pianure del Nord, oltre i 38-40°C al Centro, e addirittura picchi di 42°C in Puglia e nelle isole maggiori. L'afa, causata dalle correnti calde e umide provenienti dall'Africa, renderà il clima ancor più insopportabile.

Queste condizioni meteo-climatiche dureranno per tutta la prossima settimana e probabilmente fino alla fine di luglio. Il blocco anticiclonico sull'Europa centro-meridionale sarà ben stabile. Solo al Nord, nella parte finale del mese, qualche temporale potrebbe riuscire a "bucare" l'alta pressione, ma su questo avremo aggiornamenti nei prossimi giorni.

Analisi dell'esperto

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'anticiclone africano Caronte porterà temperature eccezionali sia al suolo che in quota (1500 metri), dove il 19 luglio sono previsti 24°C al Nord e 27°C in Sardegna. Questi valori sono estremamente elevati rispetto ai 20°C registrati durante il primo Caronte della storia nel luglio 2012, evidenziando un aumento locale delle temperature di almeno 4°C in poco più di un decennio.

Temperature estreme

Il Caronte del 2024 porterà 42°C a Foggia e Taranto, 41°C a Benevento, Siracusa, Firenze e Terni, 40°C ad Agrigento, Caserta e Ferrara. A Roma si sfioreranno i 40°C (percepiti 41°C) tra il 18 e il 19 luglio, potendo battere il record assoluto di caldo per la Capitale. Anche Milano soffrirà con una massima di 35°C e una percepita di 39°C a causa dell'alta umidità.

Il Caronte 2024 sarà molto più caldo rispetto al 2012, con temperature al suolo che raggiungeranno e supereranno spesso i 40°C. Anche al Nord si toccheranno i 40°C a Forlì, mentre a Firenze il termometro raggiungerà i 41°C sia il 18 sia il 19 luglio. Anche al mare sarà difficile trovare refrigerio con oltre 38°C previsti lungo le coste campane. La località più calda sarà Catenanuova con 44°C nelle zone interne della Sicilia. Caronte 2024 porterà temperature infernali ovunque, dalla Sicilia alla Lombardia, passando per Roma e Firenze.