Previsione Meteo. Imminente ondata di caldo estremo: temperature fino a 40°C in Arrivo, tutti i dettagli

L'Italia si prepara ad affrontare la prima ondata di calore della stagione, causata dall'anticiclone africano "Minosse", con picchi di temperatura ben oltre le medie stagionali e condizioni climatiche estreme soprattutto al Centro-Sud.

L'Italia si prepara a una significativa ondata di caldo, poiché un anticiclone africano, soprannominato "Minosse", porterà temperature estreme nei prossimi giorni. Questo sistema di alta pressione farà salire le temperature ben oltre i 40°C, segnando la prima intensa ondata di calore della stagione.

Come previsto la scorsa settimana, questa ondata di calore è imminente, guidata dall'espansione dell'anticiclone africano. Nominato in onore del demone infernale della mitologia dantesca, "Minosse" porterà un calore punitivo in tutta Italia. Questo fenomeno meteorologico è destinato a spingere le temperature di 8-10°C oltre le medie di metà giugno, colpendo particolarmente le regioni centrali e meridionali. Masse d'aria calda e umida dal Sahara si dirigeranno verso il Mediterraneo, causando un notevole aumento termico.

Previsioni meteo per la settimana:

- Martedì 18: Le temperature massime raggiungeranno i 38°C in Sicilia e Sardegna, con picchi locali fino a 40/41°C in luoghi come Perfugas e Mara nel Sassarese. Le temperature toccheranno i 36°C a Benevento e Foggia, e per la prima volta quest'anno, 34°C a Roma, Firenze e Frosinone.

- Mercoledì 19 e Giovedì: Il caldo si intensificherà ulteriormente, raggiungendo potenzialmente i 42°C in Puglia e Sicilia, e fino a 43/44°C in Sardegna. Altre regioni, tra cui Lazio, Umbria e Marche, vedranno temperature intorno ai 39/40°C. Il nord non sarà risparmiato, con temperature che saliranno a 35/36°C a Bologna e Ferrara, esacerbate dall'umidità.

"Minosse" inaugurerà un periodo afoso, in netto contrasto con le temperature piacevoli precedenti. Il caldo potrebbe attenuarsi leggermente nel nord-ovest da giovedì 20 giugno, estendendosi al resto delle regioni centrali e settentrionali nel weekend.

Approfondimenti di Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it

Antonio Sanò fornisce ulteriori dettagli sui prossimi andamenti meteorologici:

- L'anticiclone africano Minosse dominerà quasi tutta l'Italia, facendo salire le temperature di quasi 10°C sopra le medie stagionali. Questa ondata di calore segnerà l'inizio dell'estate 2024, portando intenso caldo e umidità, con cieli prevalentemente sereni al Centro-Sud e poco nuvolosi al Nord.

- Farà molto caldo? Sì, le temperature saranno il principale problema. Il caldo aumenterà gradualmente fino a martedì, con massime intorno ai 30°C nelle regioni centro-settentrionali e più alte in Puglia, Sicilia e Sardegna. Da mercoledì a venerdì, il calore raggiungerà il suo apice, con giovedì e venerdì come giorni più roventi. Le temperature raggiungeranno i 39-40°C in città come Roma, Napoli, Terni, Macerata, Firenze, Forlì e Ferrara. Temperature ancora più alte (fino a 42°C) si registreranno nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.

- E il resto del nord? L'anticiclone Minosse sarà meno potente nel nord-ovest, dove le condizioni meteorologiche inizieranno a deteriorarsi da giovedì. Le temperature in Piemonte e Lombardia oscilleranno tra 29-31°C, mentre le pianure nord-orientali, come Bologna e Rovigo, vedranno temperature intorno ai 34-35°C.

Durata dell'ondata di caldo

Le attuali previsioni suggeriscono che questa ondata di calore africano potrebbe iniziare a perdere intensità nel weekend del 22-23 giugno. Il nord vedrà probabilmente i primi forti temporali, portando a una generale diminuzione delle temperature in tutte le regioni.

Restate aggiornati e prendete le necessarie precauzioni per affrontare l'imminente ondata di calore. (iLMeteo)

