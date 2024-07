Previsione Meteo: settimana caldissima con caronte, ma temporali in arrivo (Consigli utili)

L'anticiclone Caronte continua a dominare la scena meteo, portando aria bollente dalle terre sahariane su tutto il Paese. I prossimi giorni potrebbero essere i più roventi dell'estate 2024, ma un possibile cambiamento si profila all'orizzonte.

Caldo intenso fino al 31 luglio

Fino a Mercoledì 31, l'Italia sarà sotto l'influenza di un caldo intenso, con temperature che potrebbero raggiungere o superare i 40°C nel Sud e nelle Isole Maggiori. L'afa e le notti tropicali renderanno la situazione particolarmente difficile, soprattutto nelle grandi città.

Poche speranze di rinfrescarsi

Solo in alta montagna, specialmente sui rilievi alpini di confine, potrebbero verificarsi isolati temporali di calore. Per il resto del Paese, il sole e il grande caldo saranno i protagonisti indiscussi.

Possibile svolta a partire dal 1° agosto

Da Giovedì 1 Agosto, un cedimento dell'anticiclone sulle regioni del Nord potrebbe favorire l'ingresso di correnti d'aria più fresca in quota. Questo potrebbe portare a un aumento dell'instabilità temporalesca sui rilievi alpini, con possibili sconfinamenti verso la Valle Padana settentrionale e l'Emilia Romagna entro Venerdì 2.

Temporali di Forte Intensità

Se questa previsione si confermasse, si dovrà prestare attenzione a temporali potenzialmente intensi, caratterizzati da raffiche di vento, forti rovesci e locali grandinate di grosse dimensioni. In queste aree si potrebbe avvertire una lieve attenuazione del caldo.

Centro e Sud restano bollenti

Le regioni del Centro e del Sud, invece, continueranno a essere dominate dall'anticiclone africano, con condizioni climatiche bollenti e stabili.

Consigli per affrontare il caldo intenso

1. Mantieniti idratato: Bevi molta acqua per evitare la disidratazione.

2. Evita l'esposizione al sole nelle ore più calde: Cerca di rimanere al riparo durante le ore centrali della giornata.

3. Utilizza abbigliamento leggero: Indossa abiti chiari e di cotone per permettere alla pelle di respirare.

4. Usa ventilatori e aria condizionata: Mantieni gli ambienti interni freschi.

5. Consuma pasti leggeri: Preferisci frutta e verdura fresca per aiutare l'organismo a gestire il caldo.

Prepariamoci a una settimana di caldo estremo, ma teniamo d'occhio i prossimi aggiornamenti per vedere se il cambio di rotta previsto per l'inizio di agosto si concretizzerà.

In aggiornamento