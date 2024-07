Previsioni meteo. Allerta meteo: tempeste in arrivo sull'Italia nel weekend

Sabato e domenica segnati da piogge, venti forti e nevicate: le previsioni dettagliate

Il prossimo fine settimana l'Italia sarà nuovamente colpita da condizioni meteorologiche avverse, con previsioni che annunciano pioggia, vento e neve in molte regioni fino a domenica. Il maltempo, alimentato da continui fronti atlantici, non darà tregua al nostro paese, con l'imminente arrivo di un nuovo fronte che porterà disagi già nella prima fase del weekend. La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente domenica, con l'arrivo di una seconda perturbazione più intensa.

Per quanto riguarda il dettaglio delle previsioni per il secondo weekend di marzo, sabato 9 si presenta come una giornata di particolare instabilità, soprattutto al mattino al nord, nel Lazio, in Basilicata, in Puglia e nelle zone del basso Tirreno, con piogge sparse e nevicate sulle Alpi a quote intorno agli 800/900 metri. La sera si prevede un miglioramento al centro e al sud, mentre al nordovest il tempo peggiorerà nuovamente per via della seconda perturbazione.

Domenica 10 marzo sarà caratterizzata da piogge intense e abbondanti nevicate sulle Alpi a partire dai 1000 metri e sugli Appennini oltre i 1400/1500 metri, con la possibilità di temporali localizzati, specialmente lungo le coste tirreniche, e forti venti di Scirocco. Anche la Campania vedrà un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle ore successive.

Abbiamo chiesto a Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, di fornirci ulteriori dettagli sul maltempo imminente. Secondo Sanò, due "Tempeste Gemelle" porteranno maltempo in quasi tutta Italia, con una breve fase asciutta tra le due. La prima perturbazione, proveniente dalla Groenlandia, colpirà il centro-nord Italia fino al primo pomeriggio di sabato, estendendosi poi lungo il versante tirrenico. Le precipitazioni più intense sono attese sulle Alpi Occidentali, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. La seconda perturbazione arriverà nella notte tra sabato e domenica, promettendo fenomeni ancora più intensi.

Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso solo a partire da martedì, dopo il passaggio delle "Tempeste Gemelle", con lunedì ancora caratterizzato da piogge frequenti al centro-sud, mentre al nord si prevedono schiarite in un contesto variabile. Da martedì 12 marzo, il sole tornerà a farsi vedere, sebbene nel pomeriggio siano previsti frequenti rovesci o temporali di calore. (iLMeteo)

In aggiornamento