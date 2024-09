Previsioni meteo: maltempo intenso con temporali, venti forti e neve inusuale sulle Alpi

Nuova intensa perturbazione in arrivo: temporali, vento forte e neve a bassa quota sulle Alpi

La perturbazione autunnale non dà tregua a molte regioni italiane, portando maltempo, forti temporali e fenomeni inusuali, come neve a quote insolite sulle Alpi.

Dopo giorni di criticità meteorologiche, la prima perturbazione di settembre sta per abbandonare il nostro Paese. Tuttavia, una nuova ondata di maltempo è già alle porte: un fronte freddo, spinto da una massa d’aria polare collegata a una depressione scandinava, attraverserà rapidamente l'Europa occidentale, coinvolgendo anche le regioni settentrionali italiane a partire da mercoledì pomeriggio.

Questa nuova fase di maltempo, tipica della fine di ottobre, porterà temporali intensi, piogge e persino nevicate a quote insolitamente basse sulle Alpi. Inoltre, venti ciclonici di forte intensità agiteranno tutti i bacini marittimi italiani. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni.