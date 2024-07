Previsioni Meteo: nelle prossime ore più sole, ma ci saranno anche improvvisi temporali, vediamo dove

Allerta Arancione della Protezione Civile in Veneto e Gialla in Trentino-Alto Adige

Nonostante il quadro meteorologico delle prossime ore risulterà maggiormente soleggiato su gran parte del Paese, non mancheranno improvvisi temporali in alcune regioni. La ragione va ricercata nella presenza di una moderata circolazione ciclonica che interessa l'Italia, legata a un profondo vortice situato attualmente tra la Germania e la Polonia, il quale si sta ulteriormente spostando verso l'Europa Nordorientale.

Situazione Attuale:

Dopo una giornata, quella di venerdì 31 maggio, contrassegnata da una forte ondata di maltempo che ha colpito soprattutto il Friuli Venezia Giulia, dove si contano purtroppo 3 dispersi a causa della piena del fiume Natisone in provincia di Udine, e forti temporali che hanno colpito molte aree della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto, il tempo mostrerà segnali di miglioramento.

Previsioni Meteo per le Prossime Ore:

- Mattina: Cieli prevalentemente sereni con qualche piovasco isolato nel sud della Sardegna e nell'area del basso Tirreno.

- Pomeriggio: Aumento della nuvolosità, soprattutto nel sud peninsulare, nell'alta Toscana e nelle aree alpine, in particolare nel Trentino Alto Adige. Queste zone avranno maggiori probabilità di assistere a rovesci e temporali. Potrebbero verificarsi brevi piovaschi anche in alcuni settori della Valle Padana, specialmente in Emilia-Romagna.

- Sera:L'atmosfera tenderà a stabilizzarsi, promettendo una notte tranquilla e parzialmente serena per la maggior parte delle regioni. (iLMeteo)

In aggiornamento

Dettaglio della Protezione Civile per Sabato 1° giugno 2024:

- Moderata Criticità per Rischio Idraulico / Allerta Arancione:

- Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

- Ordinaria Criticità per Rischio Idraulico / Allerta Gialla:

- Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

- Ordinaria Criticità per Rischio Idrogeologico / Allerta Gialla:

- Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Rimanete informati e adottate le necessarie precauzioni man mano che le condizioni meteorologiche evolvono.