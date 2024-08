Previsioni meteo: sole e temporali improvvisi nei prossimi giorni – Ecco dove saranno più probabili

Nei prossimi giorni, le condizioni meteo in Italia vedranno un'alternanza tra sole e temporali forti.



Questo quadro meteorologico è causato dalle infiltrazioni di correnti nordorientali provenienti dai Balcani, che hanno creato un'ansa depressionaria sul Mediterraneo centrale.



Questa instabilità sarà particolarmente evidente sui rilievi dell'Italia centro-meridionale, dove i temporali pomeridiani potranno essere intensi, soprattutto mercoledì, con possibilità di sconfinamenti locali fino alle coste tirreniche.



Nel frattempo, il Nord Italia resterà maggiormente protetto da un promontorio anticiclonico, che contribuirà a mantenere condizioni di tempo più stabile e caldo, con temperature in aumento.

Previsioni meteo per mercoledì:

- Nord Italia: La giornata inizierà con tempo soleggiato, ma dal pomeriggio si prevedono alcune variazioni sulle zone alpine e appenniniche con possibili rovesci brevi, più probabili sull'entroterra ligure centro-orientale, che si esauriranno in serata.

- Centro Italia: Tempo inizialmente soleggiato o poco nuvoloso, ma dal pomeriggio l'instabilità aumenterà sull'Appennino con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi sulle zone interne di Toscana e Lazio, ma anch'essi in esaurimento serale.

- Sud Italia: Mattinata soleggiata seguita da un aumento dell'instabilità nel pomeriggio lungo l'Appennino e nelle zone interne della Sicilia, con temporali sparsi che potrebbero essere forti e sconfinare localmente verso la costa campana e quella meridionale siciliana, con miglioramento in serata.

- Sardegna: Prevalentemente soleggiato al mattino, con lieve variabilità diurna nelle zone interne.



Temperature in lieve aumento al Centro-Nord, con punte di 33°C sulla Val Padana e fino a 35°C nelle zone interne tirreniche, pugliesi e in Basilicata.

Previsioni meteo per giovedì:

- Nord Italia: In prevalenza soleggiato, con possibile variabilità diurna vicino alle zone alpine centro-orientali e su quelle appenniniche, con isolati rovesci che si esauriranno in serata.

- Centro Italia: Giornata inizialmente soleggiata, seguita da variabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica con possibili rovesci sparsi, anch'essi in esaurimento serale.

- Sud Italia: Mattina soleggiata con un aumento della variabilità nel pomeriggio lungo l'Appennino e nell'entroterra siciliano, con possibili rovesci o temporali brevi, che si esauriranno in serata.

- Sardegna: In prevalenza soleggiato per tutta la giornata.



Le temperature continueranno ad aumentare, con picchi di 34°C in Val Padana e 35/36°C nelle zone interne di Toscana e Lazio.

Per il fine settimana, si prevede un mantenimento di questo trend di variabilità atmosferica, con possibilità di ulteriori temporali pomeridiani soprattutto nelle zone interne appenniniche. (3Bmeteo)

In aggiornamento