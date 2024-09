Quattro film girati in Calabria alla festa del Cinema di Roma

Calabria protagonista alla Festa del Cinema di Roma 2023 con quattro pellicole girate sul territorio regionale.

Dal 16 al 27 ottobre, la Calabria sarà al centro della scena cinematografica alla Festa del Cinema di Roma grazie a quattro film realizzati con il supporto della Calabria Film Commission. Le opere selezionate sono: "Hey Joe", "U.S. Palmese", "Mani Nude" e il documentario "Piena di Grazia".

Hey Joe: James Franco tra Pizzo e Villaggio Mancuso

"Hey Joe", diretto da Claudio Giovannesi e prodotto da Palomar in collaborazione con Rai Cinema e Vision Distribution, vede tra i protagonisti l'attore americano James Franco. Le riprese si sono svolte in parte a Pizzo e al Villaggio Mancuso, in Sila, presso il suggestivo Grande Albergo delle Fate. L'uscita nelle sale è prevista per il 28 novembre 2023.

U.S. Palmese: una commedia calcistica dei Manetti Bros.

Il film "U.S. Palmese", diretto dai Manetti Bros., è una commedia che celebra il calcio girata interamente a Palmi. Nel cast, nomi di rilievo come Rocco Papaleo, Blaise Afonso e Claudia Gerini. Prodotto da Mompracem in collaborazione con Rai Cinema, il film promette di portare sul grande schermo l'energia e la passione calcistica tipica della regione.

Mani Nude: Alessandro Gassmann a Cosenza e dintorni

"Mani Nude", diretto da Mauro Mancini, vede Alessandro Gassmann in un cast stellare che include anche Francesco Gheghi e Renato Carpentieri. Le riprese hanno toccato varie località calabresi, tra cui Cosenza, Cetraro e Soverato. Prodotto da Eagle Original Content, Pepito Produzioni e Movimento Film con Rai Cinema, il film è stato realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e sarà distribuito da Eagle Pictures.

Piena di Grazia: un documentario sulla storica festa della Varia

Il documentario "Piena di Grazia", diretto da Andree Lucini e prodotto da Pier Giorgio Bellocchio e Manetti Bros., racconta la storica festa della Varia di Palmi, che coinvolge l'intera città in un evento di grande partecipazione popolare. Una produzione Mompracem che celebra le tradizioni e la cultura calabrese.

Calabria Film Commission: Un Sostegno alla Cultura Cinematografica Locale

"La presenza di queste quattro opere alla Festa del Cinema di Roma è una testimonianza dell'impegno della Calabria Film Commission nel promuovere le eccellenze locali e il patrimonio culturale della regione", si legge nel comunicato ufficiale. "Ogni film rappresenta un tassello del mosaico culturale calabrese, raccontando storie che spaziano dal cinema di fiction al documentario, esaltando le bellezze paesaggistiche e il patrimonio storico della Calabria."

Con questa presenza significativa, la Calabria si conferma come un set cinematografico d'eccellenza e una fucina di talenti per il panorama cinematografico italiano.