Recupero del patrimonio pubblico a Zagarise: un’iniziativa di integrazione sociale

ZAGARISE – Il Sindaco Domenico Gallelli ha annunciato la continuazione del "Laboratorio delle Idee," un progetto che coinvolge i ragazzi delle comunità di recupero nel recupero del patrimonio pubblico del comune. Questo progetto, frutto di una convenzione tra il Centro Giustizia Minorile, la Comunità Ministeriale, Ada Regionale e il Comune di Zagarise, mira a favorire il reinserimento sociale dei giovani attraverso lavori di pubblica utilità e laboratori artigianali.

Un Progetto di inclusione e formazione professionale

I ragazzi sono stati impegnati negli ultimi mesi nella riqualificazione di diverse aree del comune, tra cui il Parco Giochi, il Museo Marz e la Chiesa del Rosario. Il progetto, cofinanziato dal Comune, non solo offre una seconda opportunità ai giovani, ma mira anche a insegnare loro competenze professionali che potranno utilizzare al termine del periodo di messa in prova.

Cerimonia di consegna

Durante la cerimonia odierna, sono state consegnate targhe in legno e artesia realizzate dai ragazzi utilizzando l'incisione con laser CNC. Questi manufatti sono il risultato del loro impegno nel progetto sociale, coordinato dal volontario Donato Gallelli.

La cerimonia ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui la dirigente del Centro Giustizia Minorile, la dottoressa Valeria Cavalletti, il direttore della Comunità Ministeriale, il dottor Massimo Martelli, il capitano dei Carabinieri della compagnia di Sellia Marina, Michele Gambuto, il comandante della stazione locale, il Maresciallo Gaetano Fazio, e il presidente dell'Associazione Ada San Vito sullo Jonio, il dottor Vito Totino.

Impatto e obiettivi futuri

Il Sindaco Gallelli ha sottolineato l'importanza del progetto per il reinserimento sociale dei giovani e per la valorizzazione del patrimonio locale. L'iniziativa non solo riqualifica le aree pubbliche ma offre anche ai ragazzi la possibilità di acquisire competenze professionali concrete, favorendo così il loro reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo.

Questo progetto rappresenta un modello positivo di collaborazione tra enti pubblici e comunità per il recupero e la formazione dei giovani, con l'obiettivo di costruire un futuro migliore per loro e per la comunità di Zagarise.