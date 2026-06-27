Reggina, Claudio Lotito nuovo proprietario del club: ufficiale il cambio di proprietà

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La storica società amaranto apre una nuova fase con l'ingresso del presidente della Lazio. L'annuncio è stato confermato dal club e accolto con entusiasmo dalle istituzioni e dai tifosi.

La Reggina cambia ufficialmente proprietà e si prepara a scrivere una nuova pagina della propria storia. È stato infatti definito il passaggio del club amaranto al gruppo riconducibile a Claudio Lotito, presidente della Lazio, che diventa così il nuovo proprietario della società attualmente impegnata nel campionato di Serie D.

L'operazione, attesa negli ultimi giorni e al centro di numerose indiscrezioni, è stata confermata sia dalle istituzioni locali sia dalla stessa società attraverso un comunicato ufficiale. Per la piazza di Reggio Calabria si apre così una nuova fase, con l'obiettivo di rilanciare un club che vanta una lunga tradizione nel calcio italiano.

Ufficiale il passaggio della Reggina al gruppo di Claudio Lotito

Ad anticipare la conclusione dell'accordo è stato il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che ha celebrato l'esito positivo della trattativa con un messaggio pubblicato sui social.

Il primo cittadino ha condiviso una fotografia insieme a Claudio Lotito e all'ormai ex patron Nino Ballarino, accompagnandola con la frase:

"Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita."

Le dichiarazioni hanno immediatamente acceso l'entusiasmo dei tifosi amaranto, che vedono nell'arrivo del patron biancoceleste una possibile occasione per riportare la Reggina ai livelli che la sua storia sportiva merita.

Il comunicato della Reggina conferma la cessione del club

Poco dopo è arrivata anche la nota ufficiale della società, che ha confermato la conclusione dell'operazione.

Nel comunicato si legge che la cessione della Reggina è stata perfezionata a Roma a favore di una società riconducibile al Gruppo del presidente Claudio Lotito. La scelta nasce dalla volontà di garantire continuità gestionale e avviare un nuovo percorso di crescita, nel pieno rispetto della tradizione amaranto e della forte passione calcistica della città.

La società ha inoltre sottolineato il ruolo determinante svolto dal sindaco Francesco Cannizzaro, definito il principale punto di collegamento tra le parti coinvolte nella trattativa.

Nuove prospettive per la Reggina dopo la stagione in Serie D

L'ingresso di Claudio Lotito rappresenta uno dei cambi di proprietà più significativi degli ultimi anni nel calcio dilettantistico italiano. Il presidente della Lazio, forte di una lunga esperienza nella gestione di club professionistici, sarà chiamato a guidare il rilancio della Reggina, con l'obiettivo di costruire un progetto stabile e competitivo.

Per una società che negli anni ha vissuto stagioni importanti tra Serie A e Serie B, il nuovo corso potrebbe rappresentare il punto di partenza per un graduale ritorno nel calcio professionistico.

L'entusiasmo della città per il nuovo corso amaranto

La conclusione della trattativa è stata accolta con grande interesse dalla tifoseria e dalle istituzioni locali. Dopo mesi di incertezza, l'ingresso della nuova proprietà alimenta le speranze di vedere la Reggina protagonista di un percorso di crescita sia sul piano sportivo sia su quello societario.

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere i primi programmi della nuova dirigenza, dalle strategie di mercato alla pianificazione della stagione, con l'obiettivo di restituire entusiasmo a una piazza che continua a rappresentare una delle realtà calcistiche più appassionate del Sud Italia.