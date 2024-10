Reggio C.-Lavoro: “Confindustria Giovani Reggio Calabria” in vista ad alcune imprese della jonica reggina.

Il Direttivo Itinerante di Confindustria Giovani Reggio Calabria ha concluso il suo “Primo direttivo itinerante” nella Costa Jonica della provincia reggina. Il tour ha creato l’opportunità di visitare due diverse realtà locali imprenditoriali di successo: la “Medi Odonto Center” di Gioiosa Jonica (Rc), studio medico di odontoiatria e medicina degli associati Vincenzo, Carlo e Francesco Tavernese. Sono stati particolarmente apprezzati sia la nuovissima struttura che la qualità dei servizi offerti, oltre che la professionalità espressa dal loro collaudato team operativo e manageriale che opera da più di trent’anni.

Inoltre, la “Lombardo Serramenti”, azienda calabrese giovane e dinamica, è impegnata sin dal 1980 nel settore dei serramenti. Quella attuale rappresenta al meglio la seconda generazione della famiglia di Rocco Lombardo, completata dai fratelli Domenico, Giuseppe e Roberto che portano avanti con passione una realtà giovane, legata ai valori del passato come la qualità, l’attenzione al valore umano e la cura del dettaglio. L’impresa è divenuta nel tempo leader nello specifico settore, il cui marchio ha varcato i confini della regione espandendosi anche in ambito nazionale, soprattutto al nord Italia, dove ha conquistato una fetta di mercato che l’ha resa un’impresa con un marchio di qualità affidabile.

Durante la visita, la “Lombardo Serramenti” ha mostrato al “Direttivo di Confindustria Giovani” il loro modello di business vincente, oltre ai nuovissimi macchinari sviluppati in ottica futuristica ed industriale 4.0, dimostrando una visione del futuro in linea con i massimi standard europei di settore.

Ricordiamo che il movimento di Confindustria Giovani svolge un’intensa attività di rappresentanza non solo nei confronti delle imprese del vasto territorio reggino, ma anche verso le Istituzioni attraverso la creazione di opportuni tavoli tecnici che servono per la crescita e lo sviluppo delle imprese dei vari ambiti. Il Movimento, oltre ad offrire ai propri associati servizi specifici e qualificanti del settore imprenditoriale ed economico, offre anche opportunità come le continue visite alle industrie ed imprese del luogo e il “business matching” (nuovo strumento digitale a sostegno delle imprese italiane, in particolare della PMI, interessate a crescere all’estero).

Al termine delle visite programmate, il Presidente ed il Consiglio Direttivo si sono riuniti per illustrare le ultimissime novità in ambito “Industria 5.0” e “Temporary Manager”. È stata di notevole importanza la presenza della referente “Banca Generali Private” che ha illustrato ai presenti i propri servizi offerti, relativi a finanza agevolata, consulenza patrimoniale e accompagnamento al passaggio generazionale.

In conclusione, possiamo dire che si è trattato di un percorso virtuoso condotto e stimolato al fine di incentivare sia la crescita imprenditoriale che la cultura d’impresa, elementi necessari ed indispensabili per la crescita e lo sviluppo del territorio calabrese e reggino in particolare. Avanti così…