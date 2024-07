Reggio Calabria: Riunione strategica in Prefettura per i lavori alla Galleria della "Limina"

Reggio Calabria, 20 Mar - Si è riunito ieri in Prefettura a Reggio Calabria il COV, Comitato Operativo per la viabilità, alla presenza di tutti gli Enti e le Istituzioni interessate nel piano di gestione dei lavori che riguardano la SGC 682 Jonio-Tirreno. L'attraversamento di questa importante arteria è una problematica che si trascina ormai da diverso tempo e che necessita sicuramente di particolare attenzione, viste le difficoltà infrastrutturali ed economiche che insistono sul territorio. Da quanto si è potuto sapere i lavori programmati seguiranno il seguente crono-programma: 02 aprile 2024 inizierà la cantierizzazione dell'area interessata ai lavori e, nella settimana successiva e comunque entro il 15/04/2024, inizieranno i lavori effettivi. Secondo fonti attendibili, i lavori si dovrebbero svolgere con le seguenti modalità: nella galleria "Torbido" si dovrebbe lavorare non solo di notte ma anche di mattina e, comunque, nella suddetta galleria ci sarà sempre il senso unico alternato che sarà gestito da un semaforo.

I lavori si protrarranno per 6 mesi. Allo stesso tempo si lavorerà anche alla galleria della "Limina", qui i lavori saranno portati avanti soltanto nell'arco notturno a partire dalle ore 22.00 e fino alle ore 06.00 del mattino seguente sette giorni su sette, con chiusura totale della galleria in questo frangente di tempo. Nelle ore diurne la galleria sarà invece transitabile senza limitazioni se non quelle legate alla velocità dei mezzi, velocità che verrà imposta da un'apposita ordinanza che sarà emessa dall'Anas. In questo tratto i lavori si dovrebbero protrarre per 18 mesi. Tra le altre cose discusse in sede di riunione si sarebbe deciso di effettuare dei lavori di manutenzione ordinaria anche sulla SP 5, che è l'arteria alternativa utilizzabile nei periodi di lavorazione in quella principale (Limina). Inoltre si sarebbe stabilito di tenere aperta h24 una Sala Operativa dedicata alla gestione delle emergenze. Vista l'importanza della materia, dovrebbe essere convocata a breve una ulteriore riunione che terrebbe conto delle diverse discussioni emerse nel corso della riunione di ieri.

Sembra che un sopralluogo sulla SP 5 si svolgerà a breve alla presenza dei rappresentanti dell'Anas e della Città Metropolitana. Il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate ha espresso perplessità riguardo alla chiusura totale della strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, temuta dai commercianti e dagli imprenditori della locride che temono ripercussioni negative in prossimità della stagione estiva. Nonostante ciò, è chiaro che i lavori sono indispensabili e necessari a garantire la sicurezza di chi deve effettuare l'attraversamento del tratto in questione. È comunque lecito sollevare preoccupazioni a salvaguardia degli interessi degli operatori commerciali e dell'intera economia della zona della locride.



Seguiranno aggiornamenti.