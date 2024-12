Riforma della disabilità, dal 1° gennaio 2025 il via alla sperimentazione nella provincia di Catanzaro. Le istruzioni per gli utenti

In previsione dell’applicazione in via sperimentale - dal 1° gennaio 2025 - della nuova Riforma della Disabilità nella provincia di Catanzaro, si riportano di seguito le istruzioni principali a cui l’utenza dovrà far riferimento per le richieste di accertamento della condizione di disabilità.

Certificati medici introduttivi redatti fino al 31 dicembre 2024

Per tutti i certificati medici introduttivi redatti fino al 31 dicembre 2024 è ancora valida la procedura attuale. Si evidenzia che gli utenti interessati dovranno necessariamente presentare anche la “domanda amministrativa” all’INPS entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Nuovo certificato medico introduttivo redatto dal 1° gennaio 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, per gli utenti residenti o domiciliati nella provincia di Catanzaro, entrerà in vigore la nuova modalità per l’avvio del procedimento valutativo di base, che prevede l’invio telematico all’INPS del "Nuovo certificato medico introduttivo”.

Il nuovo certificato digitale rappresenterà l’unica procedura per la presentazione dell'istanza per l'accertamento della disabilità e, pertanto, non si dovrà più procedere con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o di Enti preposti ed abilitati.

Nell’attuale fase di transizione l’Istituto calabrese mette a disposizione dell’utenza - per informazioni e supporto - il seguente numero di telefono dedicato, attivo fino al 31 dicembre 2024: 0961.749452.

Il servizio è disponibile nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 15.00.