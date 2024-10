Rinfresco d’eccezione al “Premio Spoleto” con lo street food di Nino ‘u Ballerino

Lo street food di Nino ‘u Ballerino torna a Spoleto.

Il celeberrimo “meusaro” palermitano, infatti, porterà le specialità gastronomiche siciliane al “Premio Spoleto”, in programma nel cuore della cittadina umbra nella giornata di domenica 13 ottobre.

L’evento, organizzato e curato dal noto reporter e autore Salvo Nugnes, si terrà nell’incantevole location della Chiesa della Misericordia, un gioiello architettonico risalente al 1200.

Una celebrazione dell’arte e della bellezza declinate attraverso varie forme, in cui troverà spazio anche il cibo di strada di Nino, ambasciatore della sicilianità nel territorio nazionale e all’estero.

Le delizie della cucina palermitana da lui preparate nell’occasione saranno servite proprio durante l’inaugurazione del Premio.

Un rinfresco d’eccezione, alla presenza di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.

“Torno con gioia a Spoleto – afferma lo street food chef – e in particolare, sono felice di lavorare ancora accanto a Salvo Nugnes, grande professionista e protagonista della scena culturale”.

Il “Premio Spoleto” è un’autorevole e prestigiosa vetrina di caratura internazionale concepita per artisti di fama consolidata e talenti che si affacciano con le loro opere nel panorama culturale.

Come ogni anno, la rassegna vedrà i contributi di personalità quali Silvana Giacobini, scrittrice e giornalista già direttore di Chi, il regista Giancarlo Scarchilli, l'attore e conduttore tv Pippo Franco e tanti altri esponenti del mondo della cultura, dell'informazione e dello spettacolo.

Non solo pittura ma anche fotografia, scultura e poesia, all’insegna della libertà espressiva e del talento dei partecipanti, italiani e stranieri, selezionati per esporre le loro opere.

“Mi piace pensare – conclude Nino – che il cibo, come l’arte, possa contribuire a unire la gente rafforzando il dialogo e la voglia di condivisione”.