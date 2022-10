Roma. Cinema Tutti i vincitori della 18a edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime

Tutti i vincitori della XVIII edizione del premio cinema giovane & Festival delle Opere Prime

ROMA, 7 OTT. Si è conclusa con straordinario successo di pubblico la XVIII edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime, la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cinecircolo Romano, presieduta da Catello Masullo, che dal 3 al 5 ottobre ha animato il Cinema Caravaggio di Roma.

A fare incetta di premi è stato Il cattivo poeta di Gianluca Jodice che si è aggiudicato: il Premio Cinema Giovane (assegnato dal pubblico, sia dagli adulti che dagli studenti del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore e dei PCTO); il Premio per Opera Preferita dagli Studenti; il Premio Giorgio Fanara Miglior Attore a Sergio Castellitto; il Premio per la migliore Cinematografia/Fotografia a Daniele Ciprì; il Premio per le Migliori Scenografie a Tonino Zera; il Premio per i Migliori Costumi ad Andrea Cavalletto.

Il Premio della Critica invece (istituito quest'anno a seguito della convenzione stipulata tra l'AFIC e il SNCCI), e assegnato da una giuria indipendente di tre critici Patrizia Pistagnesi, Francesco Crispino e Claver Salizzato, è stato assegnato a The Shift, di Alessandro Tonda, che si è aggiudicato anche il Premio Mauro Bonanni per il Miglior Montaggio a Simone Manetti.

Premiato anche The Book of Vision di Carlo S. Hintermann, che si è aggiudicato la Menzione Speciale della Giuria e il Premio Miglior Effetti Visivi a Lorenzo Ceccotti.

La Giuria ha poi assegnato anche i seguenti premi tecnici:

Premio Giorgio Fanara alla Migliore Attrice : Matilde Gioli (Va bene Così di Francesco Marioni);

alla : (Va bene Così di Francesco Marioni); Migliore Regia : Viviana Calò (Querido Fidel di Viviana Calò);

: (Querido Fidel di Viviana Calò); Migliore Sceneggiatura : Maura Delpero (Maternal di Maura Delpero);

: (Maternal di Maura Delpero); Migliori Musiche : Niccolò Agliardi (Ostaggi di Eleonora Ivone);

: (Ostaggi di Eleonora Ivone); Migliore Trucco : Mary Samele (Fino ad essere felici di Paolo Cipolletta);

: (Fino ad essere felici di Paolo Cipolletta); Migliore Produttore di Opera prima: Gianluca Arcopinto (Gelsomina Verde di Massimiliano Pacifico).

Last but not least, i Premi alla Carriera assegnati a Franco Mariotti e al compianto Mauro Bonanni (ritirato dai suoi due figli).





LA GIURIA

La Giuria/Comitato di selezione del Premio Cinema Giovane&Festival delle Opere Prime è presieduta da Catello Masullo (critico cinematografico membro SNCCI, presidente della Giuria Premio di Critica Sociale alle ultime 7 edizioni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, direttore artistico del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime); è composta da (in ordine alfabetico): Ugo Baistrocchi (storico del cinema), Cristiana Bini (direttore di produzione cinematografica); Francesca Bini (docente di cinema); Martine Brochard (attrice e artista di fama internazionale); Luciana Burlin (responsabile del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore del Cinecircolo Romano e membro di Commissione Revisione Cinematografica MiC); Cristina Cano (musicologa di fama internazionale); Paola Dei (critico cinematografico e psicologa del cinema); Roberto Leoni (regista e sceneggiatore di fama internazionale, sceneggiatore di Alejandro Jodorowski per Santa Sangre); Armando Lostaglio (regista, direttore Cineclub De Sica); Franco Mariotti (regista e critico cinematografico, conduttore di molte delle cerimonie di premiazione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia); Enzo Natta (critico cinematografico); Ernesto Nicosia (Presidente Archivi del ‘900 e direttore artistico del Santa Marinella Film Festival); Roberto Petrocchi (regista, direttore artistico di Roma Film Corto); Rossella Pozza (giornalista, direttore responsabile della rivista specializzata «Qui Cinema» del Cinecircolo Romano); Antonio Rizzo (filmmaker, giornalista, scrittore); Carlo Sarti (regista); Cristian Scardigno (regista, direttore artistico del Cisterna International Film Festival); Paola Tassone (direttore artistico Festival Tulipani di Seta Nera), Marcello Zeppi (direttore artistico Montecatini International Short Film Festival).