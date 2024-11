Roma ospiterà il XV Congresso Internazionale di Percorsi di Psichiatria dall'11 al 13 dicembre.

Comunicato Stampa

XV Congresso Internazionale "Pathways of Psychiatry: Psychotherapy, Pharmacotherapy, Integrated Treatments"

Roma, 11-13 dicembre 2024

"NO HEALTH WITHOUT ONE MENTAL HEALTH"

Roma ospiterà il XV Congresso Internazionale "Pathways of Psychiatry: Psychotherapy, Pharmacotherapy, Integrated Treatments", che si terrà dall'11 al 13 dicembre 2024 presso l'Hotel NH Collection Roma Centro, in Via dei Gracchi 324.

L'evento, organizzato dalla cattedra di Psichiatria dell'Università di Roma "Tor Vergata" in collaborazione con l'Accademia delle Scienze Psichiatriche, rappresenta un'importante occasione di confronto sui temi cruciali della psichiatria moderna, con particolare attenzione ai trattamenti integrati, psicoterapeutici e farmacologici.

Presieduto dal Prof. Alberto Siracusano, Professore Ordinario di Psichiatria dell'Università di Roma "Tor Vergata", dal Prof. Emilio Sacchetti, Professore Emerito di Psichiatria dell'Università degli Studi di Brescia, e dalla Prof.ssa Cinzia Niolu, Professore Ordinario di Psichiatria dell'Università di Roma "Tor Vergata", il congresso mira a esplorare le nuove sfide e le opportunità per il miglioramento della salute mentale, sostenendo l'importanza dell'integrazione tra approcci terapeutici diversi.

Durante i tre giorni dell'evento, esperti di fama internazionale si riuniranno per discutere temi fondamentali, come il rapporto tra terapia farmacologica e psicoterapia, l’efficacia dei trattamenti integrati e le prospettive future nella cura della salute mentale.

Quest’anno, il congresso trae ispirazione dal celebre motto di Lancet 2007 “No Health without Mental Health”, rivisitato in ottica One Health per sensibilizzare sull'importanza di un approccio globale alla salute mentale, quale componente essenziale del benessere individuale e sociale.

Il programma prevede diverse aree tematiche e include sessioni approfondite, relazioni magistrali, tavole rotonde e presentazioni di poster scientifici, offrendo un ricco panorama di interventi per esplorare i progressi nella psichiatria contemporanea.

Ai partecipanti al Congresso verranno riconosciuti 14.7 crediti ECM.

Le schede di ammissione sono scaricabili dal sito www.aggiorna-menti.it

Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione al congresso, si prega di contattare: [email protected]

Nomi principali dei relatori e moderatori:

Apertura e presentazione del congresso: A. Siracusano (Roma), E. Sacchetti (Brescia), C. Niolu (Roma) Keynote e relatori principali: M. Maj (Napoli)

E. Alleva (Roma), M. Andreoni (Roma), B. Dell’Osso (Milano)

E.M. Fazzi (Brescia), L. Mazzone (Roma), B. Viviani (Milano)

S. De Filippis (Roma), D. Bennato (Catania), U. Volpe (Ancona), U. Albert (Trieste)

C. Niolu (Roma), A. Fagiolini (Siena), L. Lorettu (Sassari), E. Pompili (Roma)

G. Di Lorenzo (Roma), G. Nicolò (Roma), G. Martinotti (Chieti)

R. Brugnoli (Roma), S. De Giorgi (Lecce), A. Rossi (L’Aquila)

M. Federici (Roma), A. Bertolino (Bari), M. Scattoni (Roma)

G. Maina (Torino), M. Di Nicola (Roma)

I. Mastrobuono (Roma), A. Magrini (Roma), D. Scolozzi (Milano)

M. Pasquini (Roma), G. Sani (Roma), M. Amore (Genova)

F. Gazzillo (Roma), R. Capo (Roma), F. Mancini (Roma)

G. Nicolò (Roma), D. Palomba (Padova), F. Mancini (Roma), S. Salvatore (Lecce), R. Cafiso (Siracusa)

Principali tematiche affrontate: