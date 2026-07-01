S.E. Mons. Maniago annuncia le nuove nomine e convoca l'Assemblea diocesana di settembre

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Assemblea diocesana 2026 e nuove nomine nella Diocesi di Catanzaro Squillace annunciate da Mons. Maniago

L’Arcivescovo presenta il programma dell’Assemblea di settembre, il percorso di rinnovamento della catechesi e le nuove nomine che interessano il presbiterio diocesano

La Diocesi di Catanzaro-Squillace si prepara a vivere uno dei momenti più significativi del nuovo anno pastorale. Con una lettera indirizzata al clero diocesano, l'Arcivescovo Metropolita S.E. Mons. Claudio Maniago ha annunciato la convocazione della prossima Assemblea diocesana, fissata per sabato 12 settembre, e ha comunicato una serie di nuove nomine che coinvolgono diverse parrocchie e uffici della diocesi.

Si tratta di decisioni che si inseriscono nel più ampio percorso di rinnovamento ecclesiale avviato negli ultimi anni, in continuità con il cammino sinodale promosso dalla Chiesa italiana e con gli orientamenti pastorali della diocesi.

Assemblea diocesana il 12 settembre al Mirabeau Park Hotel di Gasperina

L'Assemblea diocesana si svolgerà sabato 12 settembre, dalle 9:30 alle 17:00, presso il Mirabeau Park Hotel di Gasperina, in provincia di Catanzaro.

L'appuntamento rappresenta una tappa fondamentale del percorso pastorale intrapreso dalla Diocesi di Catanzaro-Squillace, che ha individuato nel rinnovamento dell'iniziazione cristiana una delle priorità emerse durante il confronto sinodale con sacerdoti, laici e organismi di partecipazione ecclesiale.

L'incontro coinvolgerà:

i parroci della diocesi;

due rappresentanti per ogni parrocchia, preferibilmente catechisti;

i rappresentanti degli istituti religiosi;

i componenti del Consiglio Pastorale Diocesano.

Il cammino verso il rinnovamento della catechesi

Dopo gli incontri già svolti nelle diverse foranie, l'Assemblea di settembre aprirà ufficialmente la seconda fase del percorso pastorale: quella del discernimento comunitario.

L'obiettivo è costruire un progetto condiviso capace di rinnovare gli itinerari di iniziazione cristiana, adattandoli alle esigenze educative e pastorali delle nuove generazioni, valorizzando il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità parrocchiali.

La giornata sarà articolata in tre momenti principali:

una sessione formativa mattutina, valida anche come aggiornamento del clero;

il pranzo comunitario;

i tradizionali tavoli sinodali nel pomeriggio, durante i quali sacerdoti e laici saranno chiamati a confrontarsi sulle prospettive future della catechesi diocesana.

Don Francesco Vanotti guiderà la riflessione

Tema dell'Assemblea sarà:

"Il rinnovamento degli itinerari di iniziazione cristiana nell'orizzonte del cammino sinodale".

A guidare l'intervento sarà don Francesco Vanotti, sacerdote della diocesi di Como, direttore dell'Ufficio Catechesi, membro della Consulta dell'Ufficio Catechistico Nazionale e docente di Catechetica presso la Pontificia Università Salesiana.

Vanotti è conosciuto a livello nazionale per il suo contributo nel campo della formazione catechistica e per le numerose pubblicazioni dedicate alla pastorale delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti.

Nella lettera, Mons. Claudio Maniago invita tutti i sacerdoti a programmare fin da subito la partecipazione, coinvolgendo anche i propri collaboratori pastorali. Ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati nelle prossime settimane.

Le nuove nomine nella Diocesi di Catanzaro-Squillace

Accanto alla convocazione dell'Assemblea, l'Arcivescovo ha ufficializzato una serie di nomine pastorali che riguardano diverse comunità della diocesi.

Le decisioni arrivano pochi giorni dopo l'ordinazione sacerdotale di don Andrea Arcuri e don Giuseppe Pio Merante, definita dallo stesso Arcivescovo un autentico "momento di Grazia" per l'intera Chiesa diocesana.

Di seguito gli incarichi annunciati.

Don Saverio Menniti nuovo parroco ad Aranceto

Don Saverio Menniti guiderà la parrocchia del Beato Domenico Lentini, nel quartiere Aranceto di Catanzaro, succedendo a don Giuseppe Comi, che inizierà un nuovo servizio pastorale presso la comunità degli italiani residenti in Svizzera.

Don Edoardo Palma alla guida della parrocchia di Santa Barbara

Don Edoardo Palma è stato nominato parroco della parrocchia di Santa Barbara a Catanzaro, raccogliendo l'eredità di don Sergio Iacopetta.

Per lui arriva anche un secondo incarico: quello di vicedirettore dell'Ufficio Tecnico Diocesano, dove collaborerà con don Rino Grillo.

Nuovi vicari parrocchiali

Tra le nuove assegnazioni figurano anche:

don Andrea Arcuri , nominato vicario parrocchiale della parrocchia di San Nicola a Squillace Lido ;

, nominato vicario parrocchiale della ; don Giuseppe Pio Merante , nuovo vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo , nel quartiere Lido di Catanzaro ;

, nuovo vicario parrocchiale della , nel quartiere ; padre Alphonse Milolo Mukinay, appartenente alla Congregazione Boccone del Povero, che durante il periodo di extra claustra svolgerà il ministero di vicario parrocchiale presso la parrocchia di San Pantaleone a Santa Caterina dello Ionio Marina.

Nuovo incarico nel Rinnovamento nello Spirito

L'Arcivescovo ha inoltre nominato don Francesco Marino quale nuovo assistente diocesano del Rinnovamento nello Spirito, affidandogli il compito di accompagnare pastoralmente il movimento ecclesiale presente nella diocesi.

Prosegue la Visita Pastorale nelle parrocchie della diocesi

Nella parte conclusiva della sua lettera, Mons. Claudio Maniago si sofferma anche sulla Visita Pastorale, recentemente avviata nella Vicaria delle Serre.

L'Arcivescovo descrive questa esperienza come un tempo ricco di incontri, ascolto e condivisione con le comunità locali, sottolineando i primi frutti spirituali già emersi durante il pellegrinaggio pastorale.

Infine, affida alla preghiera dell'intera comunità ecclesiale il prosieguo della Visita Pastorale nelle parrocchie della Diocesi di Catanzaro-Squillace, rivolgendo ai sacerdoti l'augurio di vivere un sereno periodo estivo e rinnovando l'invito a proseguire insieme il cammino nella comunione, nella corresponsabilità e nella missione della Chiesa.