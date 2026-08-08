I Promessi Sposi” in vernacolo conquistano Simeri: risate e cultura nella splendida Collegiata.
Una serata all’insegna della cultura, del teatro e del buonumore quella vissuta nella splendida Collegiata di Simeri, che ha fatto da cornice ad una rivisitazione originale e tutta da ridere de “I Promessi Sposi”.
La celebre opera di Alessandro Manzoni è stata reinterpretata in chiave comica regalando al pubblico uno spettacolo capace di unire la tradizione letteraria all’ironia della cultura popolare.
A firmare la regia è stata Katia Parrotta con l’aiuto di Adriano Dardano e della coreografa Marta Mercurio; insieme hanno dimostrato ancora una volta quanto il teatro possa essere uno straordinario strumento per far conoscere i grandi classici della letteratura italiana e per valorizzare il patrimonio culturale del territorio.
Portare un’opera così importante nel linguaggio del vernacolo significa infatti avvicinare il pubblico alla letteratura attraverso una chiave più familiare, immediata e coinvolgente.
La scelta della Collegiata di Simeri come luogo della rappresentazione ha contribuito a rendere la serata ancora più suggestiva e speciale. La bellezza e il valore storico del luogo hanno fatto da sfondo ad un momento nel quale arte, cultura e tradizione si sono incontrate.
Grazie all’Associazione Trischene, che ha portato in scena una rappresentazione capace di divertire e, allo stesso tempo, di trasmettere un messaggio importante: investire nel teatro e nella cultura significa custodire la nostra identità e consegnarla alle nuove generazioni.
Un ringraziamento speciale va a don Francesco Cristofaro, per aver creduto nel progetto e per aver offerto il proprio sostegno ad un’iniziativa che rappresenta un prezioso momento di promozione culturale e di aggregazione.
Un sentito grazie anche a tutto il comitato di Simeri, per la calorosa accoglienza, l’ospitalità e l’attenzione riservata a tutti i componenti dell’associazione Trischene.
Una serata, dunque, che va oltre il semplice spettacolo teatrale: un incontro tra letteratura , storia, ironia e comunità.
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