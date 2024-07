Giornate FAI di Primavera 2024: Tesori d'arte, natura e tradizione da scoprire

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, il più

importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. La manifestazione di punta del FAI, giunta alla 32ª edizione, offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura in tutta Italia, partecipando alle visite proposte dai volontari della Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti.



Un fine settimana con un unico protagonista: il patrimonio di storia, arte e natura italiano. Una ricchezza del Paese che continua a stupire, luoghi speciali disseminati in ogni angolo della Penisola che rivelano una straordinaria ricchezza anche dove meno te lo aspetti. Non solo monumenti dal riconosciuto valore dunque, ma anche siti inediti e paesaggi sconosciuti, la cui importanza in termini di cultura, storia e tradizioni, talvolta nascosta o non convenzionale, racconta l’identità del Paese più bello del mondo.

La Delegazione di Catanzaro ha organizzato un week-end all’insegna della storia, della natura, dell’arte e del divertimento, una esperienza nuova e originale grazie alla preziosa disponibilità del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale, della Pro-loco, del Parroco, dei priori delle Confraternite cittadine, della famiglia Badolato e della famiglia Ferri Lenarciak.

Si comincia dalla Torre di Sant’Antonio (S.Caterina Marina) accessibile sia sabato pomeriggio che domenica mattina. Una torre cavallara di avvistamento interamente conservata, dove verrà simulato l’attacco dei pirati. Due cavalieri in costume avvertiranno dell’arrivo dei nemici e allora partiranno segnali di fumo ed acustici (campanacci) a cui risponderanno le campane della Chiesa di S.Caterina su nel paese.

Sia sabato che domenica si potrà visitare il borgo con le sue numerose Chiese e i magnifici palazzi nobiliari, ascoltare l’antica ed affascinante storia della cittadina e godere delle Mostra fotografiche e pittoriche organizzate per l’occasione.

Domenica mattina sarà possibile effettuare una interessante passeggiata naturalistica nell’Avamposto agricolo autonomo, accompagnati da botanici e zoologi per ammirare la vallata sottostante, con le sue grotte, i calanchi, i paesaggi immutati nel tempo, la fioritura delle orchidee selvatiche ed i famosi palmenti rupestri scavati nel granito.

Nel pomeriggio di domenica una esperienza irripetibile: lo scultore Antonio Tropiano ci insegnerà ad intagliare in un grosso tronco la nostra casa da sogno per realizzare il paese ideale.

Alle 18,00 talk sulle “Spartenze” per riflettere sull’abbandono dei piccoli centri e sugli eventuali ritorni.

Ed ancora zeppolata promossa dalla Pro-loco e cene e pranzi nei catoji e nei ristoranti tipici di cucina

paesana.

Per godere appieno dell’intero week-end si potrà pernottare nei Bed & breakfast del paese. Per conoscere le aperture in dettaglio e le modalità di partecipazione bisogna collegarsi a: www.giornatefai.it oppure www.fondoambiente.it.

La manifestazione è inoltre un importante evento di raccolta fondi, per questo ai partecipanti

verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione e le attività del FAI.