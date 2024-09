Salernitana-Catanzaro, già venduti tutti i biglietti per il settore riservato ai tifosi giallorossi

Dopo poche ore dall’inizio della prevendita per la trasferta di Salerno, i tagliandi di Curva nord inferiore, settore riservato agli ospiti, sono stati già tutti acquistati. Ci sarà comunque la possibilità di acquistarne altri in settore adiacente.

La febbre del tifo catanzarese è sempre alta. Nonostante la sconfitta, immeritata, con la Cremonese di venerdì scorso, i tifosi giallorossi non si sono scoraggiati oltremodo.

Per la gara Salernitana-Catanzaro in programma allo stadio “Arechi” domenica 29 alle ore 15.00, i giallorossi si recheranno in numero cospicuo.

Agevolati anche dalla distanza contenuta che intercorre tra il capoluogo della Calabria e la città di Salerno, i supporters del Catanzaro si apprestano a invadere in numero consistente la Campania.

I tagliandi della Curva nord inferiore, settore loro riservato, sono andati letteralmente a ruba nell’arco di poche ore.

Iniziata questa mattina alle 10.00, la prevendita è proseguita spedita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ciò conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l’enorme passione che lega i tifosi giallorossi alla squadra di calcio.

Non devono disperare comunque coloro che non avessero fatto in tempo ad acquistare il tagliando in quanto, per tramite dello SLO della società calabrese, Salvatore Ferragina, è stato messo a conoscenza la possibilità di acquistare altri biglietti del settore Distinti inferiore, lato adiacente a quello riservato, e già esaurito, ai tifosi giallorossi.

Di seguito la comunicazione di Salvatore Ferragina:

“Al momento essendo terminati i biglietti settore ospiti si possono acquistare distinti inferiori e superiori che corrispondono ai settori numero 113/114/214/215/216. Tutti saranno convogliati nella parte laterale Nord.”

Maurizio Martino