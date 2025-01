Salute. HMPV, il virus che preoccupa la Cina: più contagioso ma già conosciuto

Crescono i casi di infezioni respiratorie: colpiti bambini, anziani e fragili. Negli adulti sintomi lievi simili al raffreddore.

Negli ultimi giorni, la notizia di un possibile focolaio virale proveniente dalla Cina ha suscitato allarme sui social media, con immagini di ospedali sovraffollati e sospetti di una nuova emergenza sanitaria. Tuttavia, le autorità sanitarie rassicurano: non si tratta di un virus sconosciuto, ma di un aumento dei casi di Metapneumovirus umano (HMPV), già noto alla comunità scientifica.

Che cos'è l'HMPV?

L’HMPV è un virus respiratorio appartenente alla famiglia dei virus a RNA, scoperto nel 2001. Questo agente patogeno colpisce soprattutto neonati, bambini piccoli, anziani e persone con un sistema immunitario compromesso o patologie croniche, come malattie cardiache e polmonari. Nei soggetti a rischio, l’infezione può manifestarsi in modo grave, con febbre alta, tosse persistente, difficoltà respiratorie e polmoniti. Negli adulti sani, invece, i sintomi tendono a essere lievi, simili a quelli di un comune raffreddore.

La situazione in Cina

Il China CDC (Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie) ha segnalato un incremento significativo delle infezioni respiratorie stagionali, con oltre il 35% della popolazione positiva ai test per l’influenza. Tra i casi esaminati, il tasso di positività all’HMPV ha raggiunto il 6,2%, un dato che evidenzia una crescita considerevole in poche settimane.

Come si trasmette l'HMPV?

Il virus si diffonde principalmente tramite le goccioline respiratorie, rilasciate nell’aria attraverso tosse o starnuti. Non esiste un trattamento antivirale specifico: le terapie si concentrano sulla gestione dei sintomi con farmaci di uso comune.

Perché l’HMPV desta preoccupazione?

A differenza di altri virus respiratori come i Rinovirus o gli Adenovirus, l’HMPV si diffonde rapidamente e può causare gravi complicazioni nei pazienti più vulnerabili. In Cina, l’aumento dei contagi ha colpito soprattutto i bambini sotto i 14 anni e gli over 70, molti dei quali necessitano di ricovero ospedaliero.

La situazione in Italia

In Italia, il Metapneumovirus è noto come una delle principali cause di infezioni respiratorie nei bambini sotto i 5 anni, subito riconosciuto e trattato negli ospedali. L'incremento dei casi invernali di HMPV sottolinea l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, che, pur non proteggendo direttamente dall'HMPV, aiuta a ridurre la gravità di molte infezioni respiratorie stagionali.

Cosa possiamo aspettarci?

La pandemia di Covid-19 ha evidenziato l'importanza della trasparenza e della collaborazione internazionale in ambito sanitario. Anche se l'HMPV non rappresenta una minaccia paragonabile al SARS-CoV-2, monitorare l’andamento delle infezioni è essenziale per prevenire situazioni critiche. Ad oggi, non ci sono segnali di una nuova emergenza globale, ma l'invito è a non abbassare la guardia e a proseguire con le raccomandazioni sanitarie per le categorie più a rischio.