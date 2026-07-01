San Giovanni in Marignano, Teatro Europeo Plautino, IVIPRO e Melazeta presentano “Comoedia! Back on Stage”

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Immagina di essere Plauto, il più famoso commediografo dell’antica Roma. Fuori dal teatro infuriano le Guerre puniche e Annibale attraversa le Alpi con gli elefanti, ma lo spettacolo deve continuare.

Ora immagina un videogioco dedicato a Plauto, con l’autore che rompe la quarta parete e chiede il tuo aiuto: organizza cinque spettacoli teatrali, scegli il cast più adatto e conquista il favore del pubblico. Questo è “Comoedia! Back on Stage”.

Prodotto dal Teatro Europeo Plautino, all’interno del bando “Azione 1.3.4 Sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative”. Il videogioco è stato ideato e realizzato da Associazione IVIPRO e Melazeta.

Si tratta di un “puzzle game in 2D” per smartphone e tablet, da oggi disponibile gratuitamente su Android e iOS, che punta a valorizzare le opere e la vita del celebre commediografo romano, protagonista della tradizione teatrale europea grazie al suo stile ironico e popolare.

Teatro in 2D: qual è lo scopo del videogame?

Nonostante fuori dal teatro la situazione non sia esattamente la più tranquilla, l’arte può ancora salvarci. Procedi con le audizioni e seleziona gli interpreti più adatti per la parte, basandoti sui loro curricula.

Man mano che completerai gli spettacoli, sbloccherai un video che narra in maniera romanzata un periodo della vita di Plauto: un ponte diretto tra videogioco e performance teatrale.

Una sezione speciale del videogioco includerà presto un’esperienza in realtà aumentata alla scoperta del Teatro Augusto Massari di San Giovanni in Marignano, il terzo più antico della regione Emilia-Romagna.

Devi fare estrema attenzione, affinché ognuno sia perfetto per il ruolo. Incrocia le informazioni, rileggi le sinossi, tieni d’occhio talenti e passioni. Quando il casting ti sembra perfetto, è ora di andare sul palco: sarà il pubblico a decretare il successo o meno dello spettacolo.

Le opere da mettere in scena sono cinque: Anfitrione, Miles Gloriosus, Aulularia, I due Menecmi e Casina.

“Questo videogioco didattico chiude un percorso iniziato anni fa dal Teatro Europeo Plautino – spiega Cristiano Roccamo -. Non solo spettacoli dal vivo ma anche un ciclo di fumetti, una scheda didattica, un cortometraggio recitato in latino restituito ed in ultimo questo videogame. Un itinerario completo per far riscoprire la bellezza della cultura classica ma soprattutto del teatro di T.M. Plauto. Chi si relaziona al Teatro Europeo Plautino ha a disposizione strumenti non solo canonici ma anche innovativi. Rimaniamo nel presente e proiettati verso il futuro grazie alla cultura classica” – conclude Roccamo.