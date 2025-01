Sanità Cuneo, Giada Masella nuovo segretario provinciale della UGL Salute

È Giada Masella il nuovo segretario della UGL Salute di Cuneo. Nata ad Asti il 25 gennaio 1989 si è laureata nel 2014 in infermieristica.

In possesso già di un master di primo livello in Sorveglianza Epidemiologica e controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria, sta per concludere quello in Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie.



Ha lavorato in una RSA, quindi nel 2020 è entrata alla ASL CN1 dove è stata impiegata prevalentemente in rianimazione covid.

Dal 2022 presta servizio in geriatria presso la ASO Santa Croce e Carle.



“Sono onorata – dice Giada Masella - della nomina a responsabile provinciale di Cuneo. Ho accettato con entusiasmo, sicura di poter dare un contributo nella difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori di questo territorio. La UGL Salute è un sindacato dinamico, proiettato al futuro pronto ad intercettare i malumori e le richieste dei lavoratori della sanità.

Organici insufficienti, sicurezza, tutela degli operatori sono in cima alle priorità della mia azione”.



A lei arriva l’incoraggiamento del segretario nazionale della UGL Salute.

“L’entusiasmo e la caparbietà di Giada – dichiara Gianluca Giuliano - mi hanno colpito così da convincermi che possa essere la persona giusta a rappresentarci sul territorio di Cuneo. Abbiamo bisogno di forze giovani, di gente motivata, che metta come priorità le tutele degli operatori e non certo interessi personali.

Sono certo che saprà creare attorno alla sua figura consenso. Buon lavoro da parte di tutta la nostra Federazione”.