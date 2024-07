Sconfitta e Crisi al Vertice: dichiarazioni del Mister Zauli sull'orlo del baratro dopo il crollo del Crotone (Video)

Con la retrocessione che bussa alla porta, il tecnico affronta il dilemma tra il combattere una battaglia persa e l'amara pillola delle dimissioni.

CROTONE - In una serata dai toni cupi per il Crotone, il post-partita risuona delle parole cariche di amarezza e combattività di mister Lamberto Zauli. Un confronto a viso aperto con i giornalisti che non risparmia critiche ma che svela anche l'animo combattivo di un allenatore che non si piega di fronte all'adversità.

"Sono in difficoltà piena, sia io che la squadra", ammette Zauli, dopo una partita che sembra aver segnato un punto di non ritorno nella stagione. Nonostante ciò, il tecnico respinge l'idea di dimettersi: per lui, le dimissioni equivarrebbero ad arrendersi, e questa non è un'opzione sul tavolo. "Arrendersi non è nel mio DNA," insiste, evidenziando la sua determinazione a lottare fino all'ultimo respiro.

Una sfida che sembra essere diventata più difficile nelle ultime giornate, con prestazioni che non hanno soddisfatto né la critica né i tifosi. "Non salvo niente di oggi," confessa Zauli, che nonostante ciò, non vuole che questo sia visto come un segno di resa, ma piuttosto come un punto di partenza per una risalita che si spera imminente.

L'allenatore tocca anche il tema della dignità e dell'orgoglio, interrogativi sollevati dalla giornalista Maria Rosaria De Pietro in sala stampa. "Il problema è mentale, è fisico, è proprio loro stessi," dice Zauli, sottolineando come i giocatori stiano lottando con se stessi tanto quanto con gli avversari sul campo.

La critica più aspra arriva da Francesco Pitingolo di CN24, che paragona le ultime prestazioni del Crotone a quelle di una squadra già condannata ai play-out. Mister Zauli non nega il periodo negativo, ma preferisce guardare al girone d'andata più positivo e alle potenzialità che la squadra ha mostrato fino a gennaio.

In conclusione, nonostante le difficoltà attuali, Zauli rimane fedele alla sua filosofia: lavorare con dedizione e onestà, senza cedere al pessimismo. Una filosofia che, si augura, porterà il Crotone a risollevarsi e a ritrovare quella coesione di squadra che sembra essere andata perduta. Il futuro è incerto, ma l'impegno e la passione rimangono inalterati sul campo di battaglia sportivo.

Di seguito il video integrale delle dichiarazioni del mister Zauli dopo Crotone-Brindisi 1-2





