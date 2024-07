Segugio.it: sempre più italiani cambiano compagnia per risparmiare sull’rc auto

La Calabria e’ l’unica regione italiana che ha fatto registrare un calo del premio nel primo quadrimestre

Segugio.it registra ad aprile un premio medio RC Auto di 443,5€, in crescita del 9,3% sullo stesso mese del 2023.

Al contrario, la Calabria è stata l’unica Regione a registrare un calo del premio medio, pari al -2%. In un contesto di generale rialzo del prezzi, è cresciuta di circa il 20% in un anno la percentuale di italiani che ha cambiato compagnia al rinnovo per contrastare gli aumenti dell’RC Auto.

L’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it – il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito – registra un premio medio RC Auto di 443,5€ ad aprile 2024, in crescita del 9,3% sullo stesso mese del 2023, nonostante il lieve calo sul mese precedente (-1,3%).

Approfondendo l’andamento nei primi 4 mesi dell’anno, si nota come i prezzi siano saliti del 12,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli aumenti sono diffusi su tutto il territorio, fatta eccezione per la Calabria che è l’unica a registrare un lieve calo nel periodo, pari al -2%. Altre Regioni in cui sono stati rilevati degli aumenti contenuti sono Molise (+4,3%), Valle d’Aosta (+5,1%) e Campania (+5,5%).

Al contrario, gli aumenti più marcati si registrano nel Lazio con un +17,6%, seguita da Toscana (+16,1%), Sardegna (+15,3%) e Lombardia (+15%). (Tabella 1).

Se si guarda nel dettaglio ai dati della Calabria si nota che (Tabella 2):

È stata l’unica Regione a registrare un calo con un premio nel primo quadrimestre 2024 di 423,6€, il 2% in meno rispetto a quanto registrano nello stesso periodo del 2023;

A livello provinciale si evidenziano comunque degli aumenti, nello specifico a Catanzaro (+6,5%) e Crotone (+1%);

I cali più marcati si registrano invece a Cosenza (-4,2%) e Reggio Calabria (-4%), seguite da Vibo Valentia (-1,7%).

In questo contesto di rialzo dei prezzi, gli italiani si sono dimostrati più attivi nella ricerca di una polizza più conveniente. Infatti, il tasso di cambio compagnia, ossia la percentuale di assicurati che al momento del rinnovo cambia compagnia, è stato del 17,8% a gennaio 2024, in crescita del 19,5% sullo stesso mese dell’anno precedente (Tabella 2).

Se da un lato è quindi in crescita la percentuale di italiani che cambia compagnia al momento del rinnovo, la maggior parte, circa l’82,2%, rinnova ancora con la stessa compagnia, senza valutare eventuali alternative più economiche o adatte al proprio profilo.

Il consiglio per questi utenti è quello di usufruire di un servizio per comparare diversi preventivi di assicurazione auto come quello offerto da Segugio.it, con il quale è possibile valutare più offerte e scegliere la più adatta alle proprie esigenze. Dai dati dell’Osservatorio di maggio 2024 risulta infatti che circa il 38% degli utenti risparmia oltre il 50% per la propria RC auto attraverso la comparazione.