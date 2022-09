Sellia Marina. Gli Auguri di Buona Pasqua del Sindaco Francesco Mauro (Video messaggio)

SELLIA MARINA (CZ) 12 APRILE - Sellia Marina. Gli Auguri di Buona Pasqua del Sindaco Francesco Mauro con Video messaggio integrale

Cari concittadini, Buongiorno e Auguri di Buona Pasqua a Tutti! Oggi chiedo la vostra ospitalità!

Ho preferito fare questo videomessaggio per entrare virtualmente nelle vostre case e farmi sentire sempre più vicino a ciascuno di Voi!

Pasqua...è la festività cristiana tra le più importante dell’anno! Un giorno di festa, il giorno del Resurrezione di Cristo Gesù!

Quest'anno la Pasqua la stiamo vivendo in un modo insolito...la stiamo vivendo in un modo diverso...In ciascuno di Noi c'è tanta preoccupazione, tanta apprensione, tanta insicurezza!

Questo virus, tanto invisibile quanto pericoloso, ha già portato cambiamenti sociali alla nostra vita...tanta paura, impoverimento economico delle famiglie...è stato, dunque, un “fulmine a ciel sereno” che ha sconvolto il nostro vivere quotidiano, il nostro modo di essere e di comportarci...

Probabilmente dobbiamo convivere con questo virus ancora per un pò di tempo! Dobbiamo vivere praticando il "distanziamento sociale", che ci ha portato finanche la “separazione” fisica dagli affetti più cari!

Gli esperti e le istituzioni centrali, ci dicono che dobbiamo TUTTI continuare a praticare il distanziamento sociale ed a rispettare le regole anti-contaggio, l'unica arma che, al momento, abbiamo per vincere la battaglia dell'emergenza sanitaria da covid-19!

Ci aspetta, dunque, un prossimo futuro…un futuro però NUOVO!

Nuovo nei rapporti interpersonali e familiari, nuovo nel rapporto con la società!

Dobbiamo, quindi, prepararci perché ci attende un futuro fatto ancora di insidie e di preoccupazione, a causa della convivenza con questo pericoloso Virus ...

Questa sfida la possiamo e la dobbiamo vincere TUTTI INSIEME...UNITI nella corresponsabilità!

Dobbiamo, quindi, avere FIDUCIA in noi stessi, essere CORAGGIOSI e, nello stesso tempo, RESPONSABILI! La stessa fiducia, lo stesso coraggio, la stessa responsabilità che hanno avuto i nostri Padri, i nostri Nonni, i nostri Antenati...loro c'è l'hanno fatta, hanno superato emergenze come la peste, come il colera, come la malaria, le guerre.....anche Noi ce la possiamo e ce la dobbiamo fare!

Lo dobbiamo ai i nostri figli ed alle nuove generazioni!!!....lo dobbiamo ai nostri anziani e per chi è avanti negli anni -risorsa storico culturale e sociale per la nostra comunità-!

Non ci dobbiamo scoraggiare!...NON DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA...paradossalmente, le prossime settimane sono le più difficili! Perché si incomincia ad avvertire la stanchezza e la frustrazione, la preoccupazione per la perdita del lavoro...

NON DOBBIAMO MOLLARE.....NON DOBBIAMO FARCI PRENDERE DALLO SCORAGGIAMENTO....ANZI E' L'OCCASIONE PER DARE ANCORA DI PIÙ UN SENSO ALLA NOSTRA VITA, ALLA NOSTRA ESISTENZA....

Per VINCERE QUESTO PRIMO TEMPO dobbiamo dare continuità alle iniziative intraprese ed ai comportamenti assunti in questi giorni...DOBBIAMO RESTARE A CASA ancora per un po'!

In questi ultimi giorni i numeri ci danno ragione, ci fanno essere ottimisti, sono diminuiti i contagi, sono diminuiti i morti.

LA COMUNITÀ DI SELLIA MARINA, ad oggi, ha tenuto un comportamento ed esemplare! ...sta facendo la sua parte con diligenza e responsabilità!

Nessuno di Noi era preparato a questa emergenza sanitaria....eppure stiamo riuscendo, piano piano ad uscirne fuori...

Sellia Marina, dunque, ha tutti i fondamentali per potercela fare...dobbiamo però continuare a fare squadra...a fare ognuno la nostra parte, a svolgere ciascuno il proprio compito nel rispetto degli altri!

L'esperienza di questo periodo, comunque, ha fatto scoprire ed emergere la bellezza dei VERI VALORI DELLA VITA...Valori che sembrano essere innati nella comunità di Sellia Marina!

LA SOLIDARIETÀ e la SUSSIDIARIETA’… tutti siamo mobilitati, in questi giorni, ad aiutare chi vive nel bisogno: I nostri Parroci con le Caritas, le Associazioni, le Attività economiche e produttive, Professionisti, semplici Cittadini, tutti uniti per andare incontro a chi vive nella necessità.

Lo SPIRITO DI FRATELLANZA (ci siamo sentiti Persone appartenenti TUTTI alla stessa barca...come ebbe a dire di recente Papa Francesco).

Lo SPIRITO DI UNIONE: Tutti i Consiglieri Comunali, senza differenza alcuna, uniti a fare fronte comune all’emergenza in atto.

Lo SPIRITO DI SACRIFICIO: Non ci siamo risparmiati a niente per tutelare Tutti e ciascuno di Voi!

Abbiamo fatto un lavoro straordinario!...si Abbiamo, non sono stato solo io a governare i processi in questo momento di emergenza; sono stato coadiuvato da tutti gli Amministratori, da tutte le Istituzioni e dalle altre espressioni della nostra comunità.

Ognuno ha svolto il proprio ruolo con diligenza e professionalità....Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria sapevamo che Sellia Marina era uno dei paesi più a rischio!!!...sia perché è un paese grande demograficamente e territorialmente, sia perché attraversata dalla SS106 e quindi luogo di passaggio da quanti provenivano dalle “zone rosse”, sia per le migliaia di seconde case presenti e, quindi, possibile dimora e rifugio di cittadini rientrati dai luoghi più a rischio!

Dall'8 marzo che siamo in campo con SPIRITO di SERVIZIO (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Amministratori, )...Li voglio ringraziare Tutti!

Sin da subito, abbiamo aperto il C.O.C. sotto il coordinamento del Comandante Impera…

Vi voglio citare qualche dato, circa, la grande mole di lavoro svolto: circa 90 quarantene per arrivi fuori comune; 4 tamponi, 60 ore di servizio per ordine pubblico, diversi giorni di spikeraggio informativo alla popolazione, la sanificazione degli ambienti comunali, degli studi medici di base, della sede del 118, della guardia medica, dell’Avis; la collaborazione con la Caritas parrocchiale, continua e costante, per andare incontro alle famiglie che vivono nello stato di necessità; tutt’ora è in atto l’istruttoria di oltre 300 domande per la fornitura dei buoni spesa che, nei prossimi giorni, saranno erogati.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla generosità ed al senso del dovere di tanti.

Infine, sento il bisogno di rivolgere un PENSIERO alle migliaia di morti da coronavirus.... Un ABBRACCIO e Tanta SOLIDARIETÀ alle famiglie che hanno fatto esperienza della perdita dei loro affetti più cari.

Tanta GRATITUDINE ai nostri Medici di base, ai Farmacisti, ai diversi Medici ospedalieri, Infermieri, OS anche della nostra comunità, che sono impegnati a guarire e salvare chi è affetto dal covid-19 mettendo a rischio la propria vita!

GRATITUDINE al personale in servizio, in quelle attività indispensabili che continuano a fornirci beni di prima necessità e servizi essenziali!

Infine, un ABBRACCIO alla scuola!...agli Studenti, al Dirigente, agli Insegnanti, ed a tutto il personale della Scuola che, con tanta premura e professionalità, sta coinvolgendo e formando i nostri figli, i nostri giovani, con la didattica a distanza.

Sono orgoglioso di guidare questa bella e amata Comunità!

Selliesi! Tranquilli...UNITI, con la Responsabilità di ciascuno, CE LA FAREMO!

AUGURI di Nuovo di Buona Pasqua a TUTTI!

Il Sindaco Francesco Mauro

Video messaggio integrale