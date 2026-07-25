Sentiero Italia, tappa al Santuario Madonna di Porto per due camminatori provenienti dalle Marche

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La Basilica Santuario Madonna di Porto ha accolto nei giorni scorsi due camminatori provenienti dalle Marche, impegnati nel percorso del Sentiero Italia, il più lungo itinerario escursionistico del Paese, che attraversa montagne, borghi e territori di tutte le regioni italiane.

I due viandanti, accompagnati dai loro inseparabili muli, con i quali trasportano il necessario per affrontare il lungo viaggio, hanno fatto sosta al Santuario per un momento di riposo e di ristoro, condividendo la loro esperienza di cammino e l'entusiasmo per questa straordinaria avventura.

L'incontro ha rappresentato un'occasione di autentica fraternità, confermando ancora una volta la vocazione della Basilica Madonna di Porto ad essere luogo di accoglienza per pellegrini, escursionisti e viandanti, che trovano nella Valle di Porto un punto di riferimento per una pausa di serenità e di preghiera.

Al termine della visita, ai due camminatori è stato rivolto l'augurio di proseguire il loro viaggio sotto la protezione della Madonna di Porto, accompagnati dalla bellezza del cammino e dall'incontro con le tante comunità che li accolgono lungo il percorso.