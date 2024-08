Serie B 2024/2025: chi sarà la sorpresa del campionato più imprevedibile d'Europa?

Ritorni attesi, ambizioni di promozione e nuove sorprese: la Serie BKT è pronta a regalare emozioni. Chi emergerà in questa stagione?

La Serie BKT 2024/2025 sta per iniziare: chi sarà la sorpresa?

La Serie BKT, il campionato più imprevedibile d'Europa, è pronta a ripartire con sogni, rivincite e alcuni ritorni attesi. L'azione inizia con il match di apertura del venerdì, Brescia-Palermo. Due squadre con una forte tradizione calcistica e ambizioni chiare di promozione in Serie A.

Il Palermo, dopo aver eliminato il Parma dalla Coppa Italia, punta sulla guida di Alessio Dionisi, noto per aver sconfitto l'Inter campione d'Italia la scorsa stagione nonostante un esonero.

Un altro incontro di spicco è Frosinone-Sampdoria. I ciociari, freschi di una dolorosa retrocessione, ripartono con Vincenzo Vivarini, che ha sorpreso portando il Catanzaro ai playoff con un calcio spettacolare. La Sampdoria, dal canto suo, continua il suo percorso con Andrea Pirlo.

La Cremonese, guidata da Giovanni Stroppa, si prepara con solidità per una stagione che inizia a Cosenza, cercando di riscattarsi dopo la sconfitta nei playoff contro il Venezia. Anche il Sassuolo mira a tornare in Serie A, questa volta sotto la guida di Fabio Grosso, con un difficile esordio a Catanzaro.

La Salernitana, reduce da una complicata preseason, cerca di risalire sotto la guida di Giovanni Martusciello, con l’obiettivo di iniziare bene contro il Cittadella.

Tra le squadre da tenere d'occhio c'è il Bari, ricaricato dopo aver evitato la retrocessione in Serie C, che affronterà la Juve Stabia nella prima giornata. Da segnalare anche il Pisa, guidato da Super Pippo Inzaghi, che dopo un promettente precampionato sfiderà lo Spezia. Occhio anche a squadre come Cosenza, Cittadella, Sudtirol, Reggiana, Cesena e Juve Stabia, possibili sorprese della stagione.

Due ritorni significativi sono quelli della Carrarese, che torna in Serie B dopo 76 anni, e del Mantova, che esordisce contro la Reggiana a Reggio Emilia. Il Mantova è allenato da Davide Possanzini, ex attaccante della Reggina e assistente di Roberto De Zerbi, promettendo un calcio spettacolare.

La Serie BKT è pronta a regalare spettacolo, sorprese e a diventare una vetrina per i nuovi talenti. Chi saprà emergere in questa stagione? Lo scopriremo presto.