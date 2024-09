Serie B, Giudice Sportivo: Tre squalificati al termine della 5ª giornata

MILANO - Serie B, Giudice Sportivo: al termine della 5ª giornata del campionato di Serie BKT, il Giudice Sportivo, Cons. Ines Pisano, ha preso delle decisioni rilevanti sul piano disciplinare, che hanno portato alla squalifica di tre calciatori. Queste sanzioni arrivano in seguito agli episodi avvenuti durante le gare disputate tra il 13 e il 15 settembre 2024.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice ha emesso le seguenti sanzioni disciplinari:

- Ebrima Darboe (Frosinone) è stato squalificato per due giornate con l’aggiunta di un’ammonizione. Darboe si è reso protagonista di un episodio di condotta gravemente antisportiva, avendo colpito un avversario con un pugno alla nuca al 12° minuto del secondo tempo, durante il match che ha visto il suo Frosinone sconfitto dal Brescia per 4-0. La sua azione, considerata volontaria e lesiva, è stata severamente punita dal Giudice, che ha sottolineato la gravità del gesto nonostante non ci sia stata una violenza eccessiva.

- Mattia Caldara (Modena) ha ricevuto una giornata di squalifica per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco nel corso del pareggio per 2-2 tra il Modena e il Cesena. Il difensore centrale è intervenuto in modo scomposto su un avversario, causando una situazione di pericolo che ha costretto l'arbitro a intervenire con l'espulsione diretta. Questa decisione priva il Modena di uno dei suoi elementi di spicco per il prossimo incontro.

- Simone Trimboli (Mantova) è stato squalificato per una giornata per un intervento duro, considerato un fallo grave di gioco, durante la sconfitta per 2-0 contro il Bari. Trimboli ha commesso un fallo che poteva mettere a rischio l’integrità fisica dell’avversario, costringendo l’arbitro a estrarre il cartellino rosso e a inviare il giocatore negli spogliatoi con largo anticipo.

Altre ammende e provvedimenti

Oltre alle squalifiche dei calciatori, il Giudice Sportivo ha inflitto alcune ammende alle società per il comportamento scorretto dei loro tifosi. Tra queste:

- Carrarese è stata multata per €2.000 a causa del lancio di due petardi sul terreno di gioco.

- Juve Stabia ha ricevuto una sanzione di €2.000 per il lancio di una bottiglia di vetro da parte dei suoi sostenitori al 5° minuto del secondo tempo.

- Pisa è stata multata per €1.500 per il lancio di un fumogeno al 4° minuto del primo tempo.

- Spezia ha ricevuto una multa di €1.000 per il lancio di una bottiglietta di plastica al 9° minuto del secondo tempo.

Focus sulle squadre coinvolte

Questa serie di provvedimenti disciplinari arriva in un momento cruciale per la Serie BKT, con le squadre che stanno cercando di consolidare le loro posizioni in classifica. Le squalifiche influiscono non solo sulle formazioni titolari, ma anche sulla preparazione delle squadre per le prossime partite.

- Il Frosinone, già in difficoltà dopo la pesante sconfitta contro il Brescia, dovrà fare a meno di un elemento chiave come Darboe per due turni, un’assenza che potrebbe pesare nella fase difensiva della squadra.

- Modena e Mantova, pur non subendo perdite multiple, dovranno fare i conti con la temporanea assenza di Caldara e Trimboli, due pedine importanti nei rispettivi scacchieri tattici.

Questi episodi sottolineano ancora una volta quanto sia competitivo il campionato di Serie BKT, dove ogni episodio può avere ripercussioni significative sul prosieguo della stagione.

Clicca QUIper il documento ufficiale