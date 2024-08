Simeri Crichi: gli Assessori Patamia e Prestinaci Accelerano i Lavori per Illuminare il Parco di Homomorto

SIMERI CRICHI, 14 AGO. - Il Parco di Homomorto, storica località di Simeri Mare, è al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione volto a restituirgli la sua antica gloria entro Ferragosto. L’amministrazione comunale, sotto la guida del Sindaco Davide Zicchinella, sta lavorando senza sosta per completare l’installazione dei nuovi corpi illuminanti, con un team dedicato che include in prima linea gli Assessori Roberto Patamia e Mariaelena Prestinaci.

Gli Assessori Patamia e Prestinaci stanno svolgendo un ruolo cruciale in questo progetto, monitorando personalmente i progressi e garantendo che tutto proceda secondo i piani. "L'illuminazione del Parco di Homomorto rappresenta una priorità assoluta per noi," ha dichiarato Roberto Patamia, Assessore ai Lavori Pubblici, che si è assicurato che ogni dettaglio tecnico fosse curato con la massima attenzione.

Mariaelena Prestinaci, Assessore alla Cultura, ha evidenziato l’importanza di questo intervento non solo dal punto di vista funzionale, ma anche simbolico: "Il Parco di Homomorto non è solo uno spazio fisico, è un pezzo della nostra storia che ora, grazie a questi lavori, può tornare a vivere e a brillare come merita."

La sfida per completare i lavori entro Ferragosto si fa sempre più intensa, ma l'impegno degli Assessori, insieme a quello del Sindaco Zicchinella, lascia ben sperare. "La nostra determinazione è alimentata dalla volontà di offrire alla comunità un luogo sicuro e accogliente, che rispecchi la nostra storia e il nostro orgoglio," ha aggiunto Prestinaci.

Con il progetto che avanza a pieno ritmo e l’hashtag #WHomomortoVivo che raccoglie consensi sui social, la comunità di Simeri Crichi è invitata a seguire da vicino gli sviluppi. L'Assessore Patamia, in particolare, ha invitato tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa rinascita, sottolineando come il parco possa diventare un punto di riferimento per eventi e attività all’aperto.

Il prossimo aggiornamento è atteso per stasera, quando il Sindaco Zicchinella e i suoi Assessori faranno il punto sui progressi raggiunti. L’auspicio è che, entro poche ore, il Parco di Homomorto possa finalmente risplendere sotto una nuova luce, frutto dell’impegno congiunto di un’amministrazione determinata a scrivere una nuova pagina nella storia di Simeri Crichi.