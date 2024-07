Simeri Crichi. Inaugurato il parco delle installazioni artistiche sulla spiaggia a Simeri Mare

Inaugurato a Simeri Mare il primo parco delle installazioni artistiche sulla spiaggia in Europa: festa grande e innovazione turistica

Comune di Simeri Crichi, sindaco Davide Zicchinella

SIMERI CRICHI - Ieri ha avuto luogo l'inaugurazione del Parco delle Installazioni Artistiche sulla Spiaggia (il primo in Europa) a Simeri Mare. L'evento, che si è tenuto nel tardo pomeriggio, ha richiamato qualche migliaio di persone sulla spiaggia di Simeri Mare, in località Marincoli, per l'apertura al pubblico di questo parco unico. L'inaugurazione non è stata il classico taglio del nastro, ma un evento informale senza pose ufficiali o fasce tricolori. Io stesso e molti degli amministratori presenti eravamo in perfetta tenuta da spiaggia.

Nel mio breve discorso, ho voluto ringraziare il maestro Alfredo Piacente, presente alla manifestazione, per le splendide installazioni realizzate con grande impegno, passione e trasporto. Nonostante la nostra amministrazione sia in carica da soli otto mesi, abbiamo già aggiunto un nuovo record alla nostra comunità. Non esiste un altro Parco di Installazioni Artistiche sulla Spiaggia come il nostro in tutta Europa. Questo progetto rappresenta la nostra visione di Simeri Crichi come comune guida nel campo delle proposte innovative su turismo, ambiente, servizi, sport e cultura.

Dopo il mio intervento, è seguito quello del maestro crichese Piacente, ancora più breve, e poi è iniziata la festa grande. Abbiamo organizzato un party sulla spiaggia per i nostri bambini, con musica, sparabolle e schiuma party, ma alla fine il divertimento ha coinvolto grandi e piccini.

In attesa di rendere sempre più attrezzate e fruibili le nostre spiagge, e di far partire i lavori del lungomare, stiamo lavorando per rendere le nostre spiagge sempre più trendy, instagrammabili, social e cool, attraverso un marketing territoriale attento e coerente.

Simeri Crichi, con il suo enorme patrimonio ambientale, artistico e culturale, non può più essere un anonimo comune della Calabria, ma deve diventare uno dei più vivi, innovativi e conosciuti della nostra regione.

