Sindaco di Soverato Daniele Vacca: un passo avanti nel risanamento del sistema fognario

SOVERATO, 16 LUG. – Negli ultimi giorni, il Comune di Soverato ha portato a termine un'importante operazione di risanamento su una parte della rete fognaria della città, segnando un passo significativo verso un sistema più efficiente e performante. L'intervento, effettuato sotto la guida del sindaco Daniele Vacca, è stato eseguito utilizzando il Sistema di Risanamento NO DIG (senza scavo) di tipo relining ad Ultra Violetti, una tecnologia all'avanguardia in Italia fornita dalla ditta Sandro GRECO spa Servizi Fognanti Idrici Tecnologici.

Un intervento tecnologico avanzato

Il risanamento delle condotte fognarie, alcune delle quali non venivano sostituite da oltre 60 anni, è stato possibile grazie alle tecnologie avanzate che consentono di effettuare riparazioni senza la necessità di scavi estensivi. Questo metodo non solo riduce i disagi per i cittadini e le attività commerciali, ma assicura anche una maggiore rapidità e precisione nell'esecuzione dei lavori.

Immagini che parlano chiaro

Le immagini dell'intervento mostrano chiaramente l'efficacia del sistema NO DIG: le condotte fognarie ricostruite con il metodo relining ad Ultra Violetti appaiono come nuove, pronte a garantire un servizio efficiente e a lungo termine per la comunità. Questo approccio innovativo è un chiaro esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per migliorare infrastrutture critiche senza compromettere il quotidiano dei cittadini.

Un impegno continuo

Il sindaco Daniele Vacca ha sottolineato che questo è solo l'inizio di una serie di interventi programmati per migliorare ulteriormente il sistema fognario di Soverato. "Il nostro obiettivo è fornire ai cittadini un'infrastruttura moderna ed efficiente. Questo intervento è un passo importante, ma continueremo a lavorare per garantire che l'intera rete fognaria sia all'altezza delle necessità della nostra comunità," ha dichiarato Vacca.

L'amministrazione comunale di Soverato dimostra con questi interventi di essere attenta e proattiva nei confronti delle esigenze infrastrutturali della città. L'uso di tecnologie avanzate come il Sistema di Risanamento NO DIG rappresenta non solo un miglioramento immediato delle infrastrutture, ma anche una visione lungimirante per il futuro della città.