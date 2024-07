Solidarietà a Varapodio: la comunità regala una nuova auto al parroco Don Giovanni dopo l'incendio

Sotto l'ala della speranza: i fedeli si uniscono per trasformare un atto di intimidazione in un gesto di fraterna vicinanza

VARAPODIO (RC) – Quando la solidarietà trasforma gli episodi più bui in momenti di luce, le comunità mostrano il loro vero volto, fatto di umanità e vicinanza. Un fulgido esempio arriva dalla Piana di Gioia Tauro, nel piccolo comune di Varapodio, dove la comunità parrocchiale ha trasformato un vile atto di intimidazione in un'azione carica di speranza e fratellanza.

La sera del 3 febbraio, ignoti hanno incendiato l'auto di Don Giovanni Rigoli, parroco della chiesa di Santo Stefano, in un gesto di palese minaccia. Questo episodio seguiva l'aggressione subita dal sacerdote il 15 gennaio da due individui, poi identificati, per aver insistito sul rispetto delle norme parrocchiali. L'incendio, avvenuto mentre Don Giovanni celebrava messa, ha messo in pericolo anche un gruppo di giovani presenti nell'oratorio adiacente, che si sono salvati grazie a una uscita secondaria.

Il vescovo della diocesi di Oppido-Palmi, mons. Giuseppe Alberti, insieme a tutta la chiesa locale, ha condannato i fatti e ha organizzato una fiaccolata di solidarietà a sostegno di Don Giovanni. La risposta della comunità di Varapodio non si è fatta attendere: si è prontamente mobilitata, dando vita a una raccolta fondi che ha permesso l'acquisto di una utilitaria seminuova per il parroco.

Con emozione e gratitudine, Don Giovanni ha accolto il dono dei suoi fedeli: "Ringrazio di vero cuore chi ha contribuito a questo gesto nobile e significativo. Varapodio è una bella comunità, ricca di valori e di profonde qualità morali. La vicinanza, il conforto e il calore di tutti mi dà rinnovata speranza. Nella reciproca costruzione del bene comune si può realizzare la via della pace e del perdono", ha dichiarato al noto quotidiano ANSA.

L'episodio dimostra che, anche di fronte alle prove più difficili, la solidarietà e il senso di comunità possono trionfare, rafforzando il tessuto sociale e restituendo speranza. Varapodio emerge quindi non solo come un luogo geografico, ma come un simbolo dell'umanità che prevale sull'odio e sulla violenza.