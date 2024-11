Spaccatura sul Canone Rai: Forza Italia con l'opposizione, Meloni minimizza

Canone Rai, maggioranza divisa: Forza Italia vota con l'opposizione. Il richiamo di Meloni

La proposta di taglio al canone Rai divide il centrodestra e accende il dibattito politico. In Commissione Finanze, l'emendamento promosso dalla Lega per una riduzione di 20 euro è stato bocciato con 12 voti contrari e 10 favorevoli. Decisivo il voto di Forza Italia, schierata con le opposizioni.

Tensioni interne alla maggioranza

Il premier Giorgia Meloni minimizza la portata dello scontro, definendo la vicenda "schermaglie politiche" e ribadendo che il governo resta impegnato nel sostegno a famiglie e imprese. "Non vedo nulla di particolarmente serio", ha dichiarato rispondendo ai cronisti.

Tuttavia, la spaccatura evidenzia tensioni nella maggioranza. Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, ha spiegato la posizione del suo partito: "Non abbiamo votato l'emendamento perché lo consideravamo sbagliato. Recuperare 430 milioni per finanziare la Rai non abbassa realmente la pressione fiscale. Con quei fondi possiamo ridurre le tasse in modo concreto". Tajani ha poi assicurato: "Non c'è alcun inciampo, siamo coerenti con il nostro programma".

Salvini: "Il canone non è la nostra priorità"

Il leader della Lega Matteo Salvini ha gettato acqua sul fuoco, ma non ha nascosto il dispiacere per l'esito del voto: "Stiamo lavorando per abbassare le tasse, e il canone Rai è una di queste, ma non è la nostra attività centrale. Forza Italia non lo vuole? Mi dispiace per gli italiani, ma lavoreremo su altri fronti". Durante il convegno "Energia e Europa", Salvini ha respinto le accuse di crisi interna: "Nessun problema in maggioranza, sono stati 25 mesi produttivi e ci attendono tre anni altrettanto produttivi".

Le opposizioni attaccano

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha colto l'occasione per criticare la frammentazione del governo: "Emendamento bocciato grazie ai voti di Forza Italia. La maggioranza è in frantumi, troppo impegnata a litigare per occuparsi dei problemi reali degli italiani".

Anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un attacco su X (ex Twitter): "Divisi su tutto, dall'Europa alla politica estera, e ora anche in Parlamento. L'unità professata da Meloni è pura fantascienza. Gli italiani aspettano risposte al caro vita, alla sanità e ai trasporti".

Conclusioni

L’episodio riflette le difficoltà di un governo che deve bilanciare le diverse anime del centrodestra. Se da un lato Forza Italia punta sulla credibilità finanziaria, dall’altro la Lega insiste sulla necessità di tagliare le tasse, inclusa quella sul canone Rai. Meloni, per ora, si limita a rassicurare sulla tenuta dell’esecutivo, ma il dibattito interno resta aperto, con un'opposizione pronta a sfruttare ogni divisione.