Stagione 2024/25 del Teatro Serra. Conferenza stampa lunedì 16 settembre

Lunedì 16 settembre, ore 10:30 conferenza stampa di presentazione della stagione 2024/25 “Teatrisismi” del Teatro Serra di Napoli. A Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793 - 334.3224441.

L’attualità, il potere della voce e della parola come strumento di resistenza e le questioni cruciali del nostro tempo: la discriminazione, il pregiudizio, l’alienazione, la guerra. Sono i temi della Stagione 2024/25 “Teatrisismi” del Teatro Serra di Napoli. Conferenza stampa lunedì 16 settembre, alle 10:30. A Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793 - 334.3224441.

Sedici gli spettacoli in cartellone, in altrettante fine settimana fra ottobre a maggio – orari: venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00 – con registri che spaziano dal comico, al drammatico, passando per la musica e la danza con ben undici Prime Nazionali, un debutto in Campania e nove artisti tornati con progetti originali, dopo aver partecipato al Premio Nazionale “Serra-Campi Flegrei” inaugurato nel 2021, dopo la Pandemia, per rilanciare il teatro.

Grandi protagoniste le donne, le loro rivendicazioni, i retaggi contro cui ancora combattono, le riflessioni sui condizionamenti della società e dell’educazione di una nuova generazione che si interroga sul senso e sul significato dell’essere ‘un vero uomo’ e ‘una vera donna’.

“Siamo riusciti ad offrire un cartellone che non solo incontrasse i gusti di pubblici diversi, ma che avesse anche delle proposte innovative nel solco, tracciato in questi anni, di un’attività volta a creare una comunità di artisti che si riconoscesse in questo luogo, uno dei pochi presidi culturali che ancora resistono nell’area occidentale della città di Napoli” dicono Pietro Tammaro e Mauro Palumbo che nel 2016 hanno fondato questo spazio, alloggiato in un’antica stazione di posta di epoca borbonica.

Si comincia venerdì 4 ottobre con “L’anniversario reloaded”, black comedy sugli uomini e la loro difficoltà d’amare. Un uomo solo, si guarda allo specchio e non si riconosce.

È il suo anniversario, ma la moglie l’ha abbandonato. A fargli compagnia, un uomo misterioso che lo aiuterà a capire come e quando è diventato la persona che vede riflessa. Una produzione de ‘Le false partenze’ di e con Gianluca d’Agostino, in scena con Agostino Chiummariello – Gennaro in ‘Mare fuori’ – Fino a domenica 6 ottobre.

Lunedì 7 ottobre alle 20:30, appuntamento con la finale della quarta edizione del Premio Nazionale “Serra-Campi Flegrei” alla vocazione teatrale nell’arte del monologo, patrocinato dal Comune di Napoli.

Otto gli artisti concorrenti nelle categorie Autori e Attori che verranno valutati da una Giuria Onoraria, composta da personalità dello spettacolo, della cultura e del giornalismo.

Contatti: [email protected], 347.8051793

Ufficio Stampa: [email protected], 334.3224441