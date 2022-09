Suppletive Roma, vince Gualtieri: risultato rafforza governo. M5s crolla sotto 5%, centrodestra al 26%. Affluenza del 17,6%

ROMA, 2 MAR - Gualtieri vince le suppletive di Roma centro e si prepara a subentrare in Parlamento a Gentiloni, che nominato commissario Ue aveva lasciato il seggio. Ha votato il 17,66% dei chiamati alle urne. M5s sotto il 5% dei consensi. Il centrodestra ha incassato il 26%. "Un successo che premia la colazione di centrosinistra e una vittoria che rafforza il Governo", ha commentato il ministro dell'Economia dell'esecutivo Conte.

Al secondo posto il candidato del centrodestra Maurizio Leo (Fdi) che si è fermato al 26%. "Complimenti a Roberto Gualtieri per la meritata vittoria. La sua esperienza e competenza saranno un valore aggiunto del gruppo dei deputati Pd", dichiara il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio.



"Ci siamo battuti in questa campagna elettorale con tutte le forze per affermare le nostre idee per la nazione in materia economica e fiscale e dare il nostro contributo per risolvere le molte problematiche della Capitale. Nonostante la bassissima affluenza, come è accaduto a Napoli, il centrodestra ha mantenuto il suo consenso in collegio storicamente appannaggio del centrosinistra", spiega Maurizio Leo (Fdi), candidato del centrodestra nel collegio di Roma 1 per le elezioni suppletive della Camera.

"Il dato incontestabile è che il M5S continua a incassare sconfitte su sconfitte. Non voglio fare polemica sulla questione della candidabilità di Roberto Gualtieri, certo è che una riflessione va comunque fatta visto che la norma non consente la candidatura di un capo di gabinetto figuriamoci di un ministro.



Durante questa campagna elettorale ho piu' volte chiesto un confronto al ministro Gualtieri senza ricevere risposta. Ho notato al contrario una sua assidua presenza sui media anche su temi non strettamente economici. Credo comunque che questa campagna elettorale possa rappresentare l'avvio di un progetto che punta ad affermare un nuovo modello economico-fiscale condiviso da tutti i partiti del centrodestra. A questo punto mi auguro che il ministro - che proprio ieri si diceva pronto a dare voce agli elettori del collegio di Roma 1 - rappresentera' davvero in Parlamento coloro che l'hanno votato".