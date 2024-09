Il Sindaco di Vibo Valentia Romeo: "nessuna militarizzazione all'Ospedale Jazzolino"

In risposta alla recente copertura mediatica che ha generato allarmi infondati, il sindaco di Vibo Valentia, Vincenzo Francesco Romeo, ha voluto chiarire una situazione che ha suscitato particolare attenzione: la presenza di militari all'esterno dell'ospedale Jazzolino. "Non esiste nessun 'caso Vibo', ma semplicemente una normale organizzazione delle risorse sul territorio", ha affermato il primo cittadino.

La Verità sulla presenza dei Militari

La decisione di posizionare unità dell'Esercito nei pressi dell'ospedale è stata presa durante l'ultimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto. Questo impiego di forze aggiuntive, ha precisato il sindaco, rientra in una strategia di prevenzione e non è segno di una situazione d'emergenza. "Si tratta di una misura precauzionale", ha aggiunto, "volta a garantire una maggiore sicurezza, specialmente alla luce delle recenti aggressioni nei confronti del personale sanitario in tutta Italia, fenomeno che non risparmia neanche la nostra città".

Rassicurazioni dal Sindaco: nessun allarmismo

Vincenzo Francesco Romeo ha voluto sottolineare che la presenza delle forze dell'ordine, inclusi i militari, in punti sensibili come le scuole e gli ospedali è una prassi comune e non deve essere interpretata come segnale di una crisi o di una necessità straordinaria. "Non c'è alcuna militarizzazione dell'ospedale Jazzolino", ha detto Romeo. "È stata solo una scelta dettata dalla disponibilità delle risorse e dalla necessità di prevenire eventuali episodi di violenza nei confronti del personale medico, che ogni giorno si impegna per offrire servizi sanitari adeguati nonostante le difficoltà della sanità calabrese".