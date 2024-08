Taranto Buskers Festival colora la città vecchia

Dopo il sold out di ieri della Notte Bianca degli Ipogei, un’altra iniziativa targata Taranto Grand Tour per animare la città vecchia di Taranto. Ecco allora l’arte tra i vicoli, pronta ad illuminare piazzette e slarghi.

Accadrà venerdì 23 agosto con il Taranto Buskers Festival: cinque ore di spettacoli diffusi, venti postazioni, più di trenta artisti, l’apertura straordinaria di luoghi di altissimo valore. Tutto ad ingresso gratuito per regalare a residenti e turisti l’immagine più bella dell’Isola. Si comincia alle ore 19 e si andrà avanti sino a tardi tra arti di strada, teatro e cultura. L’evento è pensato per tutte le età, a cominciare dai bambini con laboratori tematici gratuiti dedicati all'arte di strada, al circo e alla giocoleria.

L’evento è prodotto dal Taranto Grand Tour con lo scopo di valorizzare il centro storico, rappresentando al contempo uno stimolo al coinvolgimento della comunità locale. Co-organizzatore il Comune di Taranto, patrocinio di Confcommercio Taranto.

«Con il Taranto Buskers Festival – spiegano i promotori – abbiamo pensato di offrire un momento di bellezza e di leggerezza tanto alle famiglie quanto ai ragazzi. E lo facciamo puntando sulla cultura. Pensiamo che rendere la città vecchia contenitore di eventi possa accompagnare quel processo di rigenerazione sul quale siamo da tempo impegnati».

L’evento nasce anche per supportare le attività del centro storico che, da oltre due anni, fanno parte della rete del Taranto Grand Tour. Piazze, viuzze e chiostri, per una sera, diventeranno palcoscenico delle esibizioni più disparate. Solo per citarne alcuni: dallo spettacolo di danza aerea e tessuti corporei con Ilaria Fonte a quello di teatro di strada e clown comedy con Mr Santini, passando per la performance di Tip Tap, canto e trasformismo con Ninette, lo spettacolo di fuoco e percussioni a cura dei Pachamama con Francesco Dracca, Paolo Fasciano e Serena Ciraci, cartomanzia con il prof. Mandala, lo spettacolo di teatro, danza e poesia con Valentina Elia, quello di cabaret, giocoleria, equilibrismo con Mone Monè, di magia comica e giocoleria con Robertino Magic Sciò, di arte di strada, magia e musica con Antonio Marangiolo. Ci saranno inoltre, tra gli altri, l’esibizione di tessuti aerei con Loredana Gaudio, la performance di equilibrismo con Gianluca Marra, lo spettacolo di bolle con BabùBolle, equilibrismo con Gianluca Piccinni, il teatro dei burattini a cura di Teste di legno, il concerto di Tarantinidion: musica tradizionale con Cinzia Pizzo (voce, danze e castagnette), Antonello Cafagna (chitarra), Giù Di Meo (voce e chitarra) e Mario Donatiello (tamburello). Infine, teatro d’ombre con Silvio Gioia e magia, giocoleria e fuoco con Mattia Triuzzi.

Sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la chiesa di Sant’Andrea degli Armeni, la casa di Sant’Egidio, i giardini di palazzo D'Aquino, il piano nobiliare di palazzo Stola e l’ex convento di Santa Chiara.

L’evento è fruibile da persone con disabilità. Lungo il percorso, presenti punti ristoro con cucina tipica.

Per chi invece volesse visitare i 9 ipogei che saranno aperti in via straordinaria sono disponibili i tour a pagamento. Ma non è tutto: prevista anche la mini crociera “I 3 ponti” in mar Piccolo e mar Grande su nave Calajunco. Partenza alle ore 20 dalla Discesa Vasto. Ticket 15 euro a persona. Durata un’ora circa. Prenotazione obbligatoria e info 335.6448888.

Info Taranto Buskers Festival: https://www.facebook.com/events/467753292664808/?ref=newsfeed e 388.7848371.